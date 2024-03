Il Museo del Sannio compie 150 anni: domani a Benevento incontro con l’archeologo Nicola Busino

Le affinità della grande torre cilindrica di Casertavecchia con altri borghi sanniti, come succede in alcuni comuni del Sannio (Circello, Pontelandolfo e Cerreto Sannita), verranno illustrate nel corso dell’incontro di domani, 14 marzo (ore 17), organizzato nell’ambito del ciclo conversazioni al Museo del Sannio che avrà come relatore Nicola Busino , docente di Archeologia cristiana e medievale presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.

A renderlo noto sono il dottor Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, e l’avv. Giuseppe Sauchella, Amministratore Unico di Sannio Europa, Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale nel capoluogo sannita. L’iniziativa rientra nel progetto “Per i 150 anni del Museo del Sannio (1873-2023): una nuova immagine per un nuovo centro di cultura”, curato dal professor Marcello Rotili, coordinatore scientifico del Museo del Sannio. Busino terrà una relazione su “Ricerche archeologiche nel Castello di Casertavecchia: dati preliminari e prospettive di ricerca” da cui è emerso “che le ricerche avviate nel 2019 nel castello di Casertavecchia hanno comportato un consistente aumento delle conoscenze inerenti a questa struttura, sinora mai indagata con metodo archeologico. Oltre all’individuazione di piccole aree produttive, tra i nuovi risultati emersi nel corso degli scavi – continua Busino – figura un piccolo ambiente residenziale, caratterizzato da un rivestimento a intonaco abbellito da pitture in parte conservate. Altre acquisizioni interessanti emergono dagli oggetti recuperati in corso di scavo, il cui studio preliminare sta aprendo importanti spiragli sugli aspetti del consumo ceramico all’interno del fortilizio”. Dopo essersi occupato di scavi e ricerche topografiche in area beneventana ed irpina, il principale campo d’indagine di Busino riguarda infatti il territorio, gli insediamenti e la cultura materiale d’età post-classica in Terra di Lavoro, dove ha la direzione scientifica di alcune missioni archeologiche. Non a caso Busino ha al suo attivo alcune monografie e numerosi articoli in prestigiose riviste scientifiche e sedi congressuali di alto profilo. Ad aprire i lavori sarà il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi insieme al professor Marcello Rotili.