Il rinascimento culturale del territorio vesuviano attraverso il Nuovo Grand Tour: focus a Torre del Greco

Venerdì 5 aprile 2024 alle ore 18,30 a Torre del Greco presso la sala parrocchiale della chiesa “SS. Crocifisso” in Via Cappella degli Orefici n.37 si tiene il convegno “Il rinascimento culturale del territorio vesuviano attraverso il Nuovo Grand Tour”. L’evento, realizzato nell’ambito del progetto Vesuvinform (Centro di documentazione e promozione del territorio vesuviano) promosso dall’associazione Prometeo che quest’anno festeggia trenta anni di attività culturali, è promosso dall’associazione culturale PROMETEO e dalla Parrocchia SS. CROCIFISSO di Torre del Greco in collaborazione con le associazioni: Ce.P.S.A.V. (Centro Promozione e Sviluppo Area Vesuviana), Corpo GAV (Guardie Ambientali Volontarie), FONDIARIA OASI VESUVIO, GANESH, TORRE VESUVIO PRO NATURA, VESUVIO NATURA DA ESPLORARE e con il patrocinio: ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO, FONDAZIONE DI STUDI TONIOLIANI Campania, ORDINE DEI GIORNALISTI Campania, UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) Napoli e Campania, UCSI (Unione Cattolica Stampa Italiana) Campania,

Dopo l’introduzione di Francesco Manca, Presidente dell’associazione culturale Prometeo e i saluti di don Antonio Smarrazzo, Parroco della chiesa del “SS. Crocifisso” – Torre del Greco; Luigi Mennella, Sindaco di Torre del Greco e Raffaele De Luca, Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e Sindaco di Trecase, seguono gli interventi di Felicio Izzo, Presidente A.P.L.I., coordinatore progetto Vesuvinform; Vincenzo De Novellis, Ricercatore del CNR Napoli e Divulgatore scientifico, coautore con Gennaro Di Donna del libro “Terno secco al Vesuvio. Un’idea per la riduzione del rischio vulcanico” – Edizione Duemme 2006 e le testimonianze dei Legali rappresentanti delle associazioni.