Imprendo, aperta la call per aspiranti manager dedicata ai cittadini di origine straniera

E’ aperta fino al 22 aprile la call “Imprendo” per imprenditori e aspiranti imprenditori, dedicata per questa edizione alle persone di origine straniera.

Imprendo è il programma di accelerazione gratuito lanciato da Microlab nell’ambito del progetto Seer (Seeking Economic Empowerment and Resilience for refugees and migrants di Youth Business International) sostenuto da Accenture. Esso prevede 4 mesi di affiancamento da parte di un business mentor per il raggiungimento di un obiettivo utile alla nascita o crescita del proprio progetto imprenditoriale, come la compilazione del business plan, l’analisi di nuove opportunità di business o trovare soluzioni per superare ostacoli e problematiche. L’affiancamento avviene attraverso degli incontri bisettimanali tra mentor e mentee. Al termine dei 4 mesi è possibile far proseguire gratuitamente l’accompagnamento fino ad un massimo di 12 mesi.Il programma è riservato ad un massimo di 30 partecipanti che verranno valutati in base alla propria motivazione. Per candidarsi è necessario compilare il modulo sul sito dell’Associazione Microlab entro il 22 aprile.