Innovazione, “Myllennium Award” 2022: contest per i talenti under 30

Una miscela di ambizione, intraprendenza e competitività, a cui aggiungere idee, talento e voglia di misurarsi, per emergere con merito. Il ‘mixer’ pronto a shakerare è il Myllennium award, primo premio generazionale in Italia giunto alla sua ottava edizione e dedicato ai ragazzi di età compresa tra i 18 ei 30 anni. Sarà ancora una volta il merito ad essere al centro del premio, che nella sua storia ha già premiato, con riconoscimenti concreti per il futuro professionale e formativo, ben 235 talenti provenienti da tutta Italia. Il Myllennium award 2022 si articola in 10 sezioni: saggistica ‘Mybook’, startup ‘MyStartup’, giornalismo ‘Myreportage’, opportunità di lavoro e formazione ‘Myjob’, architettura/street art ‘Mycity’, cinema ‘Myframe’, musica ‘Mymusic’, doppia carriera ‘Mysport’, imprenditoria sociale ‘Mysocialimpact’ e la nuova sezione arti e maestranze ‘Mybricks’.

A valutare i progetti sarà un comitato tecnico-scientifico composto da professionisti del mondo accademico e scientifico, dell’economia, dell’industria, del giornalismo, del cinema, delle istituzioni e dello sport. Il nuovo industria, del giornalismo, del cinema, delle istituzioni e dello sport. Il nuovo industria, del giornalismo, del cinema, delle istituzioni e dello sport. Il nuovo bando è online ed è possibile partecipare presentando la propria candidatura sul sito del premio Myllennium.

Le novità

Novità del bando 2022 del Myllennium award è Mybricks, la sezione ‘ad honorem’ nata in collaborazione con la scuola Mastri 4.0 di ImpreDo srl e creata allo scopo di favorire lo sviluppo e la crescita della manodopera edile italiana. Mybook si rivolge all’arte della scrittura e della ricerca, premiando i 6 migliori saggi su due temi assegnati. Saranno premiati tre saggi per ogni area tematica ai quali verrà assegnato un premio del valore di 1.000 euro ciascuno, oltre alla pubblicazione con Gangemi Editore. In palio una pubblicazione anche con il premio speciale Graphel novel di Round Robin editrice rivolto alle migliori graphic novel. Il premio Myreportage è dedicato all’indagine giornalistico-informativa: giornalisti o aspiranti tali, che realizzeranno un servizio della durata di 5 minuti su un tema dedicato all’ ambito musicale. Al vincitore, un premio in denaro di 1.500 euro. In palio anche il premio speciale Best content creator by Stardust, rivolto a giovani aspiranti influencer, tiktoker, instragrammer.

Mystartup

Mystartup è dedicata a startup ad elevato contenuto tecnologico e innovativo, guidate da imprenditrici e imprenditori di età inferiori a 30 anni. Alla migliore verrà assegnato: un premio per la fase di seed-money pari a 20.000 euro; un viaggio a Boston per partecipare al programma di accelerazione internazionale Boston Innovation Gateway; servizi di consulenza, supporto strategico, percorsi di affiancamento e attività di consulenza. Inoltre, due riconoscimenti speciali per questa sezione: premio speciale Endeavour e premio speciale Premio internazionale per le startup.

Mysocialimpact

Mysocialimpact premia il miglior progetto di imprenditoria sociale. La sezione guarda ai progetti di impresa oa nuove imprese guidate da giovani under 30, il cui business model presenti soluzioni innovative ad alto impatto sociale sulla comunità e che investa su un impatto sociale misurabile. Sarà premiato con 10.000 euro e un viaggio a Boston per il programma Boston Innovation Gateway, il progetto che propone, in modo e autentico, soluzioni nuove o già esistenti in diversi settori. Quattro inoltre i premi speciali, dalla consulenza alla finanza: premio Ashoka Italia, premio Fondazione Giordano dell’Amore, premio Italiacamp e premio Ventive. Con Myjob vengono assegnati 7 master – presso centri di eccellenza italiani quali Università Bocconi di Milano, Luiss Guido Carli di Roma, Bologna business school e Escp business school – e 1 stage trimestrale presso l’ unità di chirurgia epatobiliare presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, Università Cattolica di Roma.

Myframe

Myframe premia invece il miglior cortometraggio, della durata di 10 minuti, realizzato da giovani cinesti su un tema libero. Per il vincitore un riconoscimento in denaro di 10.000 euro e un premio di pari valore offerto da Leone Film Group, composto in servizi cinematografici di post-produzione. Per la categoria cinematografica anche il premio speciale Rai Cinema Channel, al corto ‘più web’: previsto un contratto con Rai Cinema del valore di 3.000 euro e visibilità sui canali Rai.

Mymusic

Mymusic, in partnership con Rds 100% grandi successi, premia il miglior brano inedito e originale, dedicato alle nuove generazioni, scritto da un cantautore o da una band. In palio: la produzione del brano e la realizzazione del videoclip, la performance dal vivo durante la cerimonia di premiazione del 6 luglio e il successivo passaggio sul portale web del broadcast.

Mysport

Mysport, in collaborazione con la commissione nazionale atleti del Coni, è la sezione nazionale rivolta agli atleti di livello under 30, per valorizzare in modo skill e attitudini proprie dei campioni innovativi, preparandoli ad affrontare nuove sfide nel mondo del lavoro. Sono richiesti progetti in quattro ambizioni: imprenditoria, saggistica, formazione, comunicazione.

Mycity

Arte, cultura e creatività rivestono un decisivo per la sezione Mycity, dedicata all’innovazione sociale e alla rigenerazione urbana attraverso l’arte moderna. Con lo scopo di continuare a sviluppare un museo a cielo aperto a Roma, sarà premiato un murale a tema. Oltre alla realizzazione dell’opera di street art, al vincitore sarà riconosciuto un premio in denaro pari a 1.500 euro.