Iran, le previsioni degli 007 americani

Sul fronte del Medio Oriente, è salito nella prima metà di Aprile 2024 l’allarme per un attacco iraniano a Israele: la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha detto: “Abbiamo comunicato all’Iran e al suo ambasciatore Hassan Kazemi Qomi

che gli Usa non hanno alcun coinvolgimento nell’attacco a Damasco” contro la sede diplomatica iraniana e “non vogliamo che il conflitto si allarghi”. Jean-Pierre ha ribadito che il sostegno americano per Israele resta “ferreo” di fronte alle minacce dell’Iran e dei suoi alleati. Oggi l’esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso il terrorista Nasser Yakob Jabber Nasser. “Nell’ambito delle sue attività nell’ala militare di Hamas, è stato responsabile del finanziamento di una parte significativa delle attività militari di Hamas a Rafah”, afferma il portavoce militare secondo cui Nasser “lo scorso dicembre ha trasferito centinaia di migliaia di dollari ad Hamas per le sue attività militari”. La stessa fonte ha ricordato che sono stati “eliminati terroristi nell’area di Suyaia nel nord della Striscia”. Lufthansa ferma i voli su Teheran fino a domenica. Il capo del Comando centrale Usa a Tel Aviv. Si teme che la gran parte degli ostaggi a Gaza siano morti.

Intanto nella sera del 13 Aprile 2024 l’Iran ha lanciato decine di droni verso Israele. La conferma è arrivata ad “Avvenire” da fonti di intelligence e diplomatiche. I media locali stanno monitorando le informazioni mentre l’aereo del presidente Netanyahu è decollato per una destinazione sconosciuta. Non si sa se il primo ministro era a bordo. Poco prima si era appreso che il capo del governo israeliano si sarebbe rifugiato in un bunker a Gerusalemme insieme alla moglie, presso la residenza di un imprenditore americano che ha fatto fortificare la sua villa. Il presidente Usa Joe Biden terrà un discorso alla nazione dallo Studio Ovale sulla crisi in Medio Oriente nel corso della notte. In verità’ il resoconto è molto blando, al punto tale che molti social hanno addirittura ironizzato sull’esiguità dell’attacco iraniano peraltro annunciato con largo anticipo come un gossip.