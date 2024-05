Croazia, una giornata speciale per la comunità italiana dell’Istria

Il nuovo ambasciatore d’Italia in Croazia, Paolo Trichilo, ha compiuto nei giorni scorsi una visita in Istria per incontrare le numerose realtà locali presenti nel territorio di Umago (Umag), Buie (Buje) e Cittanova (Novigrad), in particolare la comunità nazionale italiana e i rappresentanti delle sue istituzioni.

Come ha riferito l’ambasciata in una nota, oltre ai sindaci e alle Comunità italiane nei tre comuni, nei quali vige il bilinguismo, Trichilo ha partecipato a Umago alla serata letteraria con la poetessa Isabella Flego, e ha reso omaggio alla tomba del grande scrittore Fulvio Tomizza. A Buie ha visitato le scuole italiane Leonardo da Vinci ed Edmondo de Amicis, il cimitero storico e l’edificio di proprietà dell’Unione italiana dove si progetta la Casa dell’Istroveneto, nonché il Vice Consolato Onorario. Il 27 l’ambasciatore ha visitato nella Zona imprenditoriale di Cittanova lo stabilimento Vega, leader mondiale nella produzione di attacchi per sci, e la fabbrica istriana astucci FAISA i cui prodotti sono destinati ai principali marchi mondiali di occhiali. Nel complesso, la visita ha permesso di confermare l’importanza e la vitalità nel tessuto sociale, culturale ed economico della minoranza autoctona italiana nell’Istria croata, la cui presenza resta forte e vitale specie nella parte nordoccidentale della penisola.