Jaguar XE, nuove tecnologie connesse e alimentazione mild-hybrid

ROMA (ITALPRESS) – La Jaguar XE dispone ora di tecnologie connesse di ultima generazione e di una nuova variante propulsiva elettrificata. La gamma delle motorizzazioni della nuova XE comprende il propulsore diesel Ingenium 2,0 litri quattro cilindri turbocompresso da 204 CV e le recenti unità benzina da 250 e 300 CV. Tutti i modelli XE sono equipaggiati con un cambio automatico a otto rapporti, abbinato alla trazione posteriore o integrale. Per la prima volta, il motore 2.0 litri diesel quattro cilindri Ingenium da 204 CV, è disponibile con la tecnologia MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) di ultima generazione. Questo innovativo sistema utilizza un dispositivo BiSG (Belt integrated Starter Generator) situato nel vano motore per recuperare l’energia solitamente persa durante le fasi di rallentamento e frenata, che viene immagazzinata in una batteria agli ioni di litio da 48V situata sotto il vano di carico posteriore. L’energia accumulata viene ridistribuita per supportare il motore durante l’accelerazione, fornendo al tempo stesso una maggiore prontezza e reattività al sistema stop/start. Questo propulsore consente alla XE di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi. Inoltre, nei test WLTP la vettura offre un eccellente consumo di carburante fino a 4,8 l/100km e delle ridotte emissioni di CO2 a partire da 112g/km. La XE è equipaggiata con il sistema d’infotainment Jaguar Pivi Pro di ultima generazione, gestibile attraverso un touchscreen centrale da 10 pollici perfettamente integrato, mentre il touchscreen inferiore da 5,5 pollici, alimentato anch’esso dalla nuova tecnologia Pivi, presenta due controller rotativi multifunzione a LED per gestire in modo intuitivo le principali funzioni del veicolo. Per aiutare il guidatore ad accedere rapidamente alle informazioni principali, la XE è equipaggiata anche con un nuovo Interactive Driver Display HD da 12,3 pollici con grafica aggiornata e un layout configurabile in grado di mostrare le mappe di navigazione a schermo intero, con istruzioni dettagliate, contenuti multimediali, elenco contatti o dettagli sull’infotainment.

Gli interni della XE sono caratterizzati da materiali pregiati e piacevoli al tatto in tutto l’abitacolo. Il sistema Cabin Air Ionisation migliora la qualità dell’aria interna grazie alla tecnologia Nanoe, che contribuisce alla rimozione degli allergeni e degli odori sgradevoli. Il sistema ora dispone anche di filtrazione PM2.5 che cattura le particelle ultrafini.

Tutti i modelli di XE sono disponibili con il rinnovato Black Exterior Pack, che dona all’auto un look più discreto attraverso specifici elementi rifiniti in Gloss Black, tra cui la rete e il bordo della griglia, i bordi delle prese d’aria inferiori, le prese d’aria laterali, le cornici dei finestrini e, novità per il model year 2021, il badge posteriore nero. Con il 21MY, Jaguar presenta la versione R-Dynamic Black che è basata sulla versione R-Dynamic S. La berlina dal carattere sportivo, con un ricchissimo equipaggiamento di serie, acquistabile con prezzi a partire da 46.470 euro.

(ITALPRESS).