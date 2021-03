La casa ultraconnessa coi dispositivi collegati in rete

Le nostre abitazioni diventano ogni giorno di più intelligenti e consentono di svolgere funzioni diverse, senza richiedere necessariamente la nostra presenza

Le case connesse in rete o tramite radiofrequenza permettono di massimizzare la sicurezza e il comfort in generale. Automatizzare alcune funzioni ci consente di rendere più accogliente la casa, ma anche meno esposta all’azione di malintenzionati.

Quando si parla di domotica ci si riferisce a un’ampia gamma di servizi che si possono implementare e che consentono persino di risparmiare sul costo dell’energia elettrica. Molte ditte che producono sistemi per gli impianti elettrici si sono specializzati in questo settore offrendo insieme ai grandi delle comunicazioni, il miglior accesso alla interfaccia di rete.

L’IoT assume una particolare importanza in vista della migliore trasmissione delle informazioni dagli elettrodomestici ai nostri dispositivi connessi su internet. Smartphone, tablet e computer diventano la centrale operativa per sveltire operazioni quotidiane come fare la spesa, tenere calda la casa, controllare il perimetro al di fuori delle ville.

Domotica nel XXI secolo

Controllare il funzionamento degli elettrodomestici e degli impianti direttamente attraverso la rete wireless di casa. Questa è in breve la promessa della domotica. Si tratta di un innovativo sistema di connessione attraverso la tecnologia che fa a meno dei cavi per mettere in comunicazione i dispositivi dotati di scheda interna.

In pratica, tutto ciò che è connesso alla rete elettrica può esserlo anche alla rete internet di casa, grazie alla presenza di un processore che riconosca gli impulsi inviati da remoto. Il telefono o il computer sono le centrali per la gestione dell’impianto d’allarme o gli automatismi legati all’apertura e chiusura di porte e finestre.

Tra le innovazioni più utilizzate, ci sono quelle che permettono di simulare la presenza degli abitanti della casa mentre si trovano al di fuori. Un comando da remoto permette di aprire e chiudere le serrande, accendere o spegnere le luci di casa o quelle esterne, al fine di scoraggiare l’intrusione di malintenzionati.

Ma non solo maggiore sicurezza in casa. Il sistema di controllo da remoto permette di condividere con altri che non si trovano sul posto gli eventi che si svolgono in casa. È il caso dei baby monitor connessi alla rete domestica che possono accedere alle immagini riprese del bebè possedendo la password della rete e accedendo ai dati archiviati in cloud.

Coordinare e ottimizzare

Uno dei punti forti della gestione coordinata degli elettrodomestici e degli impianti in generale di casa, è di poter ottimizzare l’uso delle risorse. Infatti è possibile gestire allo stesso tempo elementi chiave per migliorare la vivibilità della casa limitando le spese. Per esempio, è possibile dosare la luce alle piante d’appartamento, tenendo le persiane aperte solo fin tanto che il sole batte. Per poi abbassarle e chiuderle per limitare l’escursione termica nelle ore serali. Il tutto mentre si è fuori casa.

Anche l’utilizzo del termostato e dell’impianto di riscaldamento o raffreddamento può essere coordinato affinché le condizioni interne siano ottimali al momento del nostro rientro in casa. L’uso attento delle risorse permette di impattare meno sull’ambiente, riducendo la spesa per l’accesso alle fonti energetiche.

Si tratta di piccoli accorgimenti che possono fare la differenza se valutati in larga scala. Per il momento, infatti, gran parte dell’innovazione tecnologica è riservato a massimizzare la resa dell’impianto di riscaldamento o raffreddamento, tra i più energivori in casa.

La domotica per le comunità

Un altro degli aspetti che si rivelano parecchio interessanti delle applicazioni della nuova tecnologia riguarda l’uso nelle grandi comunità abitative. Infatti, poter contare su automatismi che migliorano lo stato degli ambienti utilizzati da tante persone contemporaneamente o in stretta successione è un altro dei vantaggi della domotica.

Si usano impianti di controllo centralizzati per le strutture ricettive, gli ospedali e i luoghi in cui degli utenti diversi devono servirsi di ambienti speciali. Un modo per sanificare e rendere sempre salubre e accessibile lo spazio condiviso da tante persone è proprio affidare ai controlli in rete la gestione della temperatura ambientale, dell’ossigenazione e il ricambio d’aria, l’illuminazione, ecc.

Parlare agli elettrodomestici

Gli assistenti vocali sembra che presto rimpiazzeranno il nostro modo di eseguire le ricerche su internet. Secondo Google il futuro è facilmente prevedibile e comprende un drastico aumento degli strumenti che interpretano la nostra voce per rispondere alle nostre richieste.

Quindi presto non si dovrà digitare una frase sul browser di internet per ottenere delle risposte, basterà rivolgersi ai dispositivi connessi. Che si tratti di uno smartphone, di un oggetto che si può indossare come uno smartwatch o di un assistente vocale come Alexa, pare che la prossima tappa sia alle porte e prevede un dialogo semplice e diretto con gli strumenti che ci permetteranno anche di governare le condizioni ottimali degli ambienti in cui viviamo, lavoriamo o ci intratteniamo per svago.