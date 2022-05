La medicina accademica, missione e profili giuridici: convegno a Siena con il sottosegretario Pierpaolo Sileri

“La medicina accademica: missione e profili giuridici“: è il titolo del convegno organizzato da Siena Ideale con l’Università di Siena che si svolge venerdì 3 giugno, alle ore 14, nella sede dell’associazione a Siena, al Palazzo Clementini Piccolomini in via Banchi di sotto 81. Dopo i saluti del Rettore di UniSiena Francesco Frati, interverranno il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, i professori Paola Di Giulio (vicepresidente Consigio superiore di Sanità), Stefano Pagliantini e Marco Ferrari (Università di Siena e componente del Consiglio Superiore di Sanità) e l’avvocato Andrea Greco del Foro di Siena.

A introdurre e coordinare i lavori sarà Sonia Carmignani, docente di diritto agrario e alimentare all’Università di Siena, che spiega: “Sarà un incontro interdisciplinare per rispondere alle sfide poste dal cambiamento della medicina, del diritto e della società”.