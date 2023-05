La multinazionale giapponese Ntt Data apre a Salerno: Cento dipendenti entro il 2023

Ntt Data, multinazionale giapponese leader nel settore della consulenza e dei servizi It, ha inaugurato oggi la sede di Salerno presentando un piano di investimenti e assunzioni che punta al raddoppio dell’organico entro il 2023.

Obiettivo per i prossimi mesi è infatti raggiungere i 100 dipendenti, inserendo in organico 50 nuove risorse, che si vanno ad aggiungere a quelle già impiegate. Java Developer, Net Developer, Cloud Engineer, Solution Architect, Functional Analyst, Data Engineer e Data Architect i profili richiesti, con livelli di esperienza che spaziano dai neolaureati ai senior.

“Siamo davvero orgogliosi – ha detto il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli – che Ntt Data, abbia scelto Salerno come nuova sede in un più ampio programma di investimenti in Italia e soprattutto al Sud. La nostra città guarda con attenzione ai giovani”. “Abbiamo scelto Salerno per l’apertura della nostra nuova sede perché sarà una delle città digitali del futuro e perché è dotata di un eccellente tessuto universitario, elemento essenziale per un settore come quello dell’It, che è fondato sul continuo aggiornamento delle competenze”, ha commentato Luca Isetta, chief operating officer di Ntt Data Italia a margine dell’inaugurazione. “L’apertura di questa nuova sede si inserisce nel più ampio piano di investimenti che stiamo implementando in Italia: abbiamo aperto nuovi uffici a Bari e una nuova sede a Bologna, abbiamo ampliato l’organico di Napoli e rafforzato la nostra presenza a Cosenza, da anni per noi polo d’eccellenza mondiale sull’innovazione. Ntt Data crede da anni nel Sud: vogliamo investire sul territorio, promuovere il southworking e creare lavoro in loco, scoraggiando la fuga dei talenti all’estero”. Sede prescelta è il Complesso San Michele, di proprietà della Fondazione Carisal, che lo gestisce in collaborazione con Palazzo Innovazione per le attività di Coworking. Da gennaio di quest’anno ha reso disponibili oltre 70 postazioni di lavoro, già quasi tutte occupate.