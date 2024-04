L’assessore del Comune di Roma Eugenio Patanè eletto presidente del network “Impacts”

A conclusione dei lavori della Conferenza annuale di ‘Impacts’ di Madrid, l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè è stato eletto presidente del network per gli anni 2024-2025. Lo rende noto il Campidoglio. Impacts, spiega la nota, è un network di capitali europee e di grandi aree metropolitane che mira allo scambio di informazioni, best practice, esperienze sulla mobilità urbana e le politiche dei trasporti. A oggi ne fanno parte 15 città europee Amsterdam, Barcellona, Berlino, Dublino, Goteborg, Amburgo, Lisbona, Leopoli, Madrid, Parigi, Roma, Tallinn, Vienna, Zurigo. Questo comporterà che nell’aprile del 2025 la Capitale ospiterà, in occasione dei lavori della Conferenza Annuale di Impacts, tutti gli assessori, le aziende e le strutture amministrative del settore della mobilità delle città aderenti. Tra i compiti del nuovo presidente ci sarà quello di aprire il confronto con Londra, Stoccolma e Copenaghen al fine di includerle nel progetto.