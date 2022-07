Le aziende cercano figure professionali formate: i nuovi Master Executive Time Vision

Cosa cercano le aziende? È questa la domanda più frequente che accomuna le persone in cerca di lavoro e le agenzie per il lavoro e per la formazione che hanno il compito di disegnare e progettare percorsi di potenziamento delle skills e di accompagnamento al lavoro.

Questa è anche la domanda che ha portato Time Vision a formulare la nuova programmazione di Master Executive in partenza in autunno. La caratteristica? Tutti i percorsi, e, ovviamente i contenuti, sono calibrati sulle reali esigenze occupazionali delle aziende. Di questo parla l’incentivo del lunedì di questa settimana, perché anche l’ingresso di personale altamente formato e skillato sui propri bisogni è un reale incentivo per le aziende.

Cosa sono i Master Executive e perché rispondono alle esigenze delle aziende

Un Master Executive è un percorso di alta formazione diverso rispetto ai classici master post laurea. Perché? Perché un Master Executive ha precise caratteristiche:

sono rivolti a figure professionali già formate, sia che si tratti di laureati, sia che si tratti di professionisti che vogliono potenziare e aggiornare le proprie conoscenze

sono organizzati sulle esigenze delle aziende e per rispondere a quanto previsto dal quadro standard dei profili professionali a livello nazionale, in termini di competenze e di grado di specializzazione

È questo il motivo per il quale le figure in uscita dai Master Executive sono decisamente più pronte ad entrare immediatamente nel mercato del lavoro, con un entry level di tutto rispetto.

I Master Executive Time Vision in partenza

Sono cinque i Master Executive Time Vision in partenza dall’autunno prossimo. Tutti in modalità on line, in formula weekend e parzialmente coperti da borse di studio.

I percorsi, come detto, sono stati individuati dopo una survey specifica che Time Vision ha lanciato alle aziende partner del territorio nazionale, che hanno risposto, indicando i settori in cui c’è reale necessità di figure altamente formate.

Ecco quali sono:

Per saperne di più: https://www.timevision.it/master/