Milano, 10 ott. (Adnkronos) – “Io sono leghista non fascista, ho sempre condannato qualsiasi estremismo di destra e di sinistra che sono stati un grande dramma per il nostro Paese”. Lo afferma in una diretta Facebook, Angelo Ciocca europarlamentare della Lega coinvolto nell’inchiesta ‘Lobby nera’ di Fanpage, puntata andata in onda giovedì scorso a Piazzapulita su La7.