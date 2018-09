Libri, Lucia Gangale firma la nuova guida turistica su Benevento

“25 luoghi imperdibili della città di Benevento” è il titolo accattivante della nuova guida turistica scritta da Lucia Gangale, giornalista e saggista con all’attivo diverse pubblicazioni storico-filosofiche, nonché fondatrice della prestigiosa rivista Reportages Storia e Società, che esce come supplemento semestrale al quindicinale Realtà Sannita.

La guida – edita da Youcanprint – illustra gli itinerari più belli e interessanti della “capitale del Sannio” e la prima particolarità che si nota visionando la copertina è il suo sottotitolo: “Patrimonio Unesco della Langobardia Minor”, per indicare un aspetto peculiare del ricco e stratificato patrimonio storico-culturale di cui gode Benevento, ovvero, lo charme longobardo.

Il percorso si snoda agile e snello attraverso i venticinque luoghi proposti, il tutto corredato da un apparato fotografico a colori di ottima qualità. Le foto sono della stessa autrice, che è anche appassionata di foto al punto da avere aperto, nel tempo, diversi portali fotografici in rete (l’ultimo la vede presente su Flikr).

All’interno è possibile trovare notizie svariate che vanno ben oltre i luoghi proposti e che spaziano nella storia, nella notizia curiosa, nelle tradizioni di una città, che chi viene da fuori ammira sempre per la sua bellezza ed eleganza.

Le notizie fornite sono complete ma concise, in modo da offrire una panoramica rapida ed efficace al lettore ed al visitatore. Altro punto di forza è la parte grafica, assai studiata e curata.

Insomma un bel regalo da fare a chi viene a visitare Benevento, a chi ha lasciato la città, a chi non la conosce o a chi magari ne conserva un ricordo affettuoso e nostalgico. Un libro che non può mancare nelle case di tutti i beneventani.

La guida – 144 pagine, € 25,00 – è disponibile ed ordinabile dal libraio o dall’edicolante, oppure rapidamente acquistabile online sul sito: www.youcanprint.it