Lidl: nuove assunzioni di oltre 500 Assistenti, Operatori e Collaboratori

La multinazionale è alla ricerca di personale diplomato e laureato

Lidl è una multinazionale leader nella grande distribuzione, presente in Italia da oltre 30 anni con diversi punti vendita sparsi su tutto il territorio nazionale, presso i quali saranno assunti oltre 500 nuove figure. La ricerca riguarda Vicedirettori del Negozio, i quali dovranno gestire il personale, offrire assistenza al cliente, definire i turni e organizzare le attività di formazione per gli addetti vendite, verificare i prezzi e l’assortimento dei prodotti esposti, curare l’aspetto del punto vendita e garantire il rispetto delle normative di legge sulla sicurezza del personale e quelle alimentari; Operatori di Filiale, che dovranno collaborare con il team per gestire al meglio il punto vendita, rifornire i prodotti sugli scaffali, preparare e gestire i nuovi articoli in promozione ed occuparsi della pulizia interna ed esterna del punto vendita; Collaboratori Ufficio Processi di Magazzino, che dovranno gestire la merce in entrata, accettare i documenti di trasporto e inserirli nel sistema, aggiornare le fasi di ingresso della merce e la successiva accettazione dei documenti di trasporto, creare le bolle di spedizione e la documentazione a supporto, gestire gli ordini delle filiali e le anomalie relative; Responsabili Processi Operativi, che dovranno gestire l’area di propria competenza e del personale operativo, introdurre nuovi progetti, preparare gli inventari, selezionare, inserire e formare i collaboratori neoassunti, garantire la corretta implementazione dei processi di controllo, stoccaggio e rifornimento della merce.

