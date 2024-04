Lituania, opportunità per le aziende italiane

L’ambasciatore d’Italia a Vilnius, Emanuele de Maigret, ha incontrato nella capitale baltica il presidente della Confederazione lituana degli industriali, Vidmantas Janulevicius. Nel corso dell’incontro, de Maigret e Janulevicius hanno discusso delle possibilità di implementazione dei rapporti di collaborazione tra industrie italiane e lituane e delle opportunità offerte dalla Lituania per le aziende italiane. Sono stati stimati oltre 170 fornitori potenziali tra aziende e associazioni di categoria , distribuiti in 23 Paedi: sono questi i numeri dell’iniziativa messa a punto dalla Farnesina in collaborazione con Confindustria e Agenzia ICE per individuare fonti di approvvigionamento alternative per il rifornimento di alcune materie prime critiche e semilavorati precedentemente importati da Ucraina, Russia e Bielorussia.