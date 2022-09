Lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale nella Repubblica Popolare Cinese: vantaggi e termini di sviluppo

L’intelligenza artificiale cinese sta affrontando opportunità di sviluppo storico senza precedenti e presenta molti vantaggi in termini di sviluppo. Facciamo alcune considerazioni in merito .

1) Le tendenze internazionali

Sono stati compiuti progressi significativi nell’ambiente dell’informazione e nel livello tecnologico della società umana fra big data, cloud computing e Internet, le quali sono strettamente correlati all’IA, e hanno raggiunto un rapido sviluppo. L’IA ha iniziato ad avere un impatto significativo sulla struttura della società umana e quella duale uomo-macchina si sta gradualmente sviluppando nell’ambiente terzo uomo-macchina-macchina intelligente. La cooperazione e la coesistenza di esseri umani, macchine e macchine intelligenti diventerà la nuova normalità della struttura sociale. Tale – si spera – coesistenza armoniosa non è solo la necessità dello sviluppo sociale, ma fornisce anche un luogo ben preciso per l’IA.

In tutta la comunità internazionale, la tendenza allo sviluppo della scienza e della tecnologia, e a quello dell’IA è un segnale importante affinché la società umana continui ad andare avanti dopo essere entrata nel campo dell’informazione ad ogni livello, ed è la tendenza generale dello sviluppo scientifico e tecnologico internazionale. Il recupero e lo sviluppo iniettano energia positiva nella RP della Cina, e questo è anche un periodo di opportunità di sviluppo irripetibile per l’IA cinese.

2) L’IA deve essere guidata dalla strategia nazionale

Guardando indietro al processo di sviluppo dell’intelligenza artificiale in Cina, possiamo vedere che la comprensione dell’IA da parte del pubblico, lo sviluppo della sua industria e l’enfasi del governo su tale aspetto hanno tutti subìto grandi cambiamenti.

Come accennato in precedenza, i vertici dello Stato incoraggiano lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, il leader Xi Jinping, il primo ministri Li Keqiang e altri hanno fornito un elevato sostegno e chiare istruzioni allo sviluppo dell’IA e della robotica nella RP della Cina e hanno presentato requisiti di obiettivo. Il Consiglio di Stato, il governo, i dipartimenti competenti hanno formulato e rilasciato piani strategici e di sviluppo pertinenti, come il piano di attuazione triennale Internet+, Produzione intelligente 2025 e in passato il Piano di sviluppo dell’industria robotica 2016-2020″, ecc. La strategia nazionale e la promozione del governo sono la fonte del sano sviluppo della tecnologia e dell’industria dell’IA cinese. Senza il coordinamento politico e totale del Paese, l’IA sarà impossibile da raggiungere e solo con il supporto strategico del Paese, sarà in grado di fare grandi passi in avanti.

3) Bisogni di sviluppo interno

Lo sviluppo dell’IA è la necessità per la trasformazione e l’aggiornamento delle industrie nazionali. Lo sviluppo dell’industria e dell’economia intelligenti richiede l’innovazione continua dell’IA. L’industrializzazione dell’IA è la tendenza generale dello sviluppo nazionale.

La crescita sociale ed economica della RP della Cina si trova ad affrontare nuove opportunità e sfide. La mancanza di dividendi nel lavoro, l’avvento di una società che vede innalzarsi l’età media, i bisogni dei talenti d’élite e lo sviluppo di tecnologie chiave devono essere risolti uno per uno attraverso lo sviluppo. Lo sviluppo dell’IA e delle macchine intelligenti può realizzare la «sostituzione da parte della macchina» e la trasformazione e l’aggiornamento industriale; essa diventerà un nuovo impulso e tendenza all’innovazione. Non si può dire, però, che lo sviluppo dell’IA possa risolvere tutti i problemi economici e sociali, ma si è certi di affermare che l’industria dell’IA è in grado di creare buone opportunità per risolvere i problemi economici e sociali esistenti. Il progresso sociale e lo sviluppo economico della RP della Cina necessitano urgentemente dell’effettiva presenza e partecipazione dell’IA. La trasformazione industriale, l’aggiornamento e la ricostruzione della crescita della RP della Cina forniscono anche un “posto utile” per lo sviluppo della tecnologia e dell’industria dell’IA.

4) Il vantaggio delle risorse intellettuali

Sebbene l’intelligenza artificiale cinese sia iniziata tardi e abbia attraversato un lungo e tortuoso percorso di sviluppo, essa ha vantaggi unici in termini di risorse intellettuali.

In primo luogo, l’IA si concentra sul software e i cinesi hanno una buona tradizione e una saggezza speciale al riguardo. Wu Wenjun, noto come il padre dell’intelligenza artificiale cinese, ha sottolineato che la Cina non è solo un terreno adatto per la meccanizzazione della matematica come tipico lavoro mentale, ma anche un terreno fertile per la meccanizzazione di tutti i tipi di IA. opera. L’antica Cina è stato il Paese natale della trasformazione del lavoro mentale in raggiungimento fattuale – anche se esso era visto come un raggiungimento intellettuale e non come un’applicazione pratica: basti per tutte il mancato sfruttamento bellico della polvere da sparo, usata perlopiù in manifestazioni ludiche.

In secondo luogo oggi la RP della Cina ha solide basi, mezzi efficaci e una ricca esperienza necessaria per sviluppare la reale meccanizzazione del lavoro mentale. Il metodo shushu – con “arte dei pronostici” si designa una serie di metodi per la previsione del futuro elaborati nella Cina preimperiale, che hanno avuto un ruolo significativo nella storia e nella cultura di questo paese – utilizzato per studiare anche la matematica nella storia cinese è simile all’algoritmo utilizzato oggi per studiare l’IA.

La RP della Cina ha un enorme base di utenza Internet, il più gran numero di netizen e di talenti, che formano un importante vantaggio in termini di risorse del gruppo di intelligenza artificiale. I netizen sono persone che hanno in comune un interesse e un impegno attivo nel migliorare Internet, rendendolo una risorsa intellettuale e sociale. Il termine è stato ampiamente adottato a metà degli anni Novanta come un modo per descrivere coloro che abitano la nuova geografia di Internet. Il pioniere e autore di Internet Michael F. Hauben è accreditato per aver coniato e reso popolare il termine

In terzo luogo, un gran numero di esperti rimpatriati inviati dalla RP della Cina per studiare l’IA all’estero sono diventati i capisaldi e gli accademici della ricerca e dello sviluppo in tema, e sono estremamente importanti pure per l’applicazione industriale e la formazione di una nuova generazione di insegnanti.

In quarto luogo, l’ambiente di sviluppo favorevole alla riforma e all’apertura del Paese, continuerà ad attrarre più studenti d’oltremare ed esperti stranieri impegnati in questo campo per unirsi al percorso comune di miglioramento dell’IA su scala mondiale.

La tecnologia e l’industria dell’intelligenza artificiale della RP della Cina è nel miglior periodo di opportunità di sviluppo, purché la strategia del talento sia formulata e implementata bene, in modo non più da andare all’estero per imparare, ma creare una scuola nazionale

5) La fondazione preliminare dell’industria

Rispetto all’industria dei robot, l’industria dell’IA cinese è iniziata molto tardi, ma negli ultimi anni ha compiuto grandi progressi nei risultati della ricerca e nella sua trasformazione industriale, che non è la stessa situazione di anni fa. Nell’attuale contesto di sviluppo approfondito e ampia applicazione di big data, cloud computing e Internet mobile, le società d’information technology nazionali e straniere hanno colto l’opportunità di implementare il settore dell’IA. Prendendo come esempio il settore della voce intelligente, il suo mercato potenziale arriva fino a 10 miliardi di dollari statunitensi: il cinese Baidu, e gli statunitensi Amazon e Google stanno conquistando le vette, e la concorrenza delle smart voice card dei giganti della tecnologia ha iniziato a prendere forma.

L’aumento delle dimensioni dell’industria vocale cinese è dovuto principalmente ai seguenti tre motivi: i) il sostegno politico e finanziario del governo alla ricerca, allo sviluppo e all’industrializzazione della tecnologia vocale intelligente ha creato un ambiente di sviluppo favorevole per lo sviluppo dell’industria vocale; ii) i fornitori di tecnologia vocale continuano a ottimizzare le prestazioni dei prodotti, approfondendo ulteriormente l’applicazione della voce intelligente nei sistemi di servizi di informazione sui veicoli, nelle case intelligenti e in altri campi; iii) la divulgazione delle reti 5G (5th Generation), lo sviluppo di big data e il cloud computing forniscono una forte garanzia per le applicazioni vocali intelligenti. Questi tre motivi sono anche la base fondamentale per lo sviluppo di tale industria nella RP della Cina.

Al momento, i giganti dell’information technology prendono la voce intelligente come punto di ingresso e implementano attivamente lo sviluppo nel campo dell’IA. A livello internazionale, società Internet come Google, Apple, Microsoft, Amazon, IBM, Facebook, ecc., dopo aver attivamente promosso la ricerca, lo sviluppo e l’applicazione della tecnologia vocale intelligente, hanno preso questo come punto di ingresso per avviare lo schema dell’intero campo dell’IA. Al contempo Aziende nazionali cinesi come Baidu, Tencent, Alibaba, iFLYTEK, Xiaoi Robot, Spichi, Yunzhisheng, BGI e Jietong Huasheng stanno attivamente implementando l’intelligenza artificiale basata sull’interazione intelligente (voce e testo).

Oltre all’industria della voce intelligente, la RP della Cina ha anche alcuni prodotti e industrie innovativi in ​​altri aspetti dell’elaborazione del linguaggio naturale. Inoltre, anche l’elaborazione delle immagini, l’apprendimento automatico, la guida intelligente, la casa intelligente, i sensori intelligenti e altri campi sono stati o stanno pianificando la disposizione degli elementi che costituiranno l’indipendenza del software relativo cinese. L’industria dell’IA cinese sta gradualmente prendendo forma e anche la sua standardizzazione deve essere rafforzata.

6) L’assistenza finanziaria

Con il rapido sviluppo dell’economia e il miglioramento senza precedenti della forza nazionale, la disponibilità monetaria e finanziaria cinese ha uno status internazionale di tutto rispetto e ha investito molto in patria e all’estero. Negli ultimi anni, il mercato interno dei capitali ha aperto un buon terreno per lo sviluppo del settore dell’IA. Con tali progressi essa sarà in grado di creare industrie all’avanguardia. Questi nuovi giganti dell’imprenditoria nazionale potrebbero evolversi in modo esponenziale in breve tempo. Al contempo, un talento o un’idea commerciale potrebbe sprigionarsi anche da una piccola azienda o da un singolo produttore ancora sconosciuto.

L’entusiasmo del mercato dei capitali per i robot intelligenti ha fatto sì che l’orizzonte azionario presentasse un raro modello di ritornello. L’investimento nell’industria della robotica è aumentato e l’importo del finanziamento dell’industria della robotica è più che triplicato. Allo stesso tempo, anche il numero di fusioni e acquisizioni nel settore dei robot sta aumentando di anno in anno. Molte società quotate sono state coinvolte in fusioni e acquisizioni di robot. Alcune società nazionali hanno iniziato a rivolgersi ai mercati esteri, dando il via a una scala più ampia.

Con l’ulteriore attuazione del piano Made in China 2025, l’energia potenziale dell’industria robotica cinese verrà ulteriormente rilasciata. Ci sono segnali che una volta che il paese avrà introdotto in modo completo una strategia di IA, il capitale finanziario nazionale ed estero investirà nella catena industriale dell’IA con lo stesso entusiasmo per i robot intelligenti.

(9. continua)