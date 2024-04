Made in Italy, Filippelli: La Regione Campania realizzerà scuole di mestieri e academy di filiera

“La Regione Campania valorizza al massimo le attività artigianali. Stiamo programmando le scuole di mestieri per valorizzare tutte quelle capacità artigianali nel campo della sartoria, dell’arte orafa, presepiale, della pelle, per trasmettere ai giovani questi antichi mestieri, ma in un’ottica di vera e autentica contemporaneità”. Lo ha annunciato alla Dire Armida Filippelli, assessora alla Formazione della Regione Campania, che ha preso parte, quest’oggi, a “Napoli crea”, evento promosso dall’associazione “Le Mani di Napoli” in occasione della giornata nazionale del Made in Italy. “I nostri ragazzi – ha detto – saranno esperti di marketing, di digitalizzazione, e noi dobbiamo pensare agli sviluppi di tutto questo, a rendere la loro formazione in linea con i tempi, con la sostenibilità, con le nuove tendenze, ma anche a trasmettere la nostra arte antica, questo patrimonio assoluto, il Made in Italy, che tutto il mondo ci riconosce. Dobbiamo assolutamente fare in modo che tutto questo diventi anche un patrimonio dei nostri giovani. La Regione è al loro fianco sia con le scuole di mestieri che con le Academy di filiera che stiamo varando”.