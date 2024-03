Md, a Gricignano d’Aversa un murale di metri quadri per celebrare i primi 30 anni del gruppo

Md festeggia i suoi primi trent’anni con un murale grande 1000 metri quadri su una parete esterna della sua sede storica a Gricignano D’Aversa. Un’opera d’arte imponente, firmata dall’artista partenopeo Alessandro Ciambrone, che racconta per immagini il “viaggio” dell’azienda campana, partita nel 1994 dal Sud Italia e approdata, negli anni, nelle principali città italiane. L’inaugurazione è avvenuta oggi alla presenza del sindaco di Gricignano D’Aversa Vincenzo Sant’Agata e del cavalier Patrizio Podini, fondatore di Md Spa, che spiega: “Ho voluto far realizzare un’opera che celebrasse non solo l’importante compleanno di Md, ma anche la bellezza del patrimonio culturale italiano. Un’opera che sintetizzasse visivamente il viaggio dell’azienda che dal Sud è arrivata con orgoglio a diffondere la sua filosofia e la sua mission in tutta la Penisola: coniugare qualità e convenienza per contribuire al benessere della comunità”. Così nasce e si sviluppa il murale, che racconta le ricchezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche delle città italiane dove Md è presente con i suoi punti di vendita: a partire da Palermo, passando da Caserta, Napoli, Roma fino ad approdare a Verona e Bolzano, città natale di Patrizio Podini. Il tutto prende vita grazie all’esplosione di colori e forme realizzati dalla mano dell’artista che, da sempre, nelle sue creazioni, celebra il ricco patrimonio culturale italiano materiale e immateriale, catturandone la bellezza con un’incredibile attenzione ai dettagli e creando un fil rouge con il patrimonio alimentare nazionale, di cui Md è ambasciatrice e custode. In posizione apicale, orizzontalmente, lungo tutta la parete, spiccano tre frasi particolarmente significative per Md: “Md una storia di successi dal 1994”, “Faremo diventare realtà i sogni” e “Buona Spesa, Italia”. Racchiudono la filosofia ispiratrice dell’azienda: la salvaguardia dei valori tradizionali, l’italianità e la spinta continua all’innovazione.

Alla base di quest’opera, un messaggio di ottimismo e positività per il futuro racchiuso in un grande cuore: “Sorridi Sempre”. Del resto, il colore è gioia, vitalità, non si può non sorridere né evitare di provare un senso di orgoglio ed appartenenza alla vista di quest’opera che vuole essere, come spiega l’artista “un tributo alla bellezza e alla diversità dell’Italia e alle sue meraviglie, che ho realizzato con cura e passione, ispirato dall’amore per il mio Paese, che condivido con Md”.

L’evento di inaugurazione ha coinvolto le maestranze, tutti i dipendenti della sede di Gricignano d’Aversa e i partner dell’azienda. Hanno partecipato Raffaela Pignetti, presidente del Consorzio Asi di Caserta, Vincenzo Boccia, past president di Confindustria Italia e Presidente della Luiss School Government, ed è stato letto un messaggio della Isabella Valente, docente di Storia Dell’Arte Contemporanea all’Università Federico II di Napoli e curatrice del patrimonio dei beni culturali dell’Ateneo. Il murale rientra, idealmente, anche nei tanti progetti sociali di Md a favore delle comunità e dei territori in tema di miglioramento e valorizzazione degli spazi urbani in relazione ai punti vendita. In questo caso, l’arricchimento riguarda un luogo simbolico importante: il luogo da cui tutto è partito, quello delle radici e del cuore.