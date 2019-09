Mia Sposa all’Auchan di Giugliano: anche gare di cucina alla fiera che parte sabato 5 ottobre

E’ stata presentata questa mattina al Parco Commerciale Auchan di Giugliano la XIII edizione di “Mia Sposa”, la fiera degli Sposi e della Cerimonia, relatori: Marcello Damiano, Ceo & Founder di New Events srl, Antonio Vigliotta, direttore marketing, Fabio Luongo, direttore commerciale, Vittoria Romagnuolo, direttore magazine, Paola Mercurio, presentatrice, Giuseppe Muni, direttore Centro commerciale Auchan, Luigi Lancia, site leader Auchan. “Per questa edizione di Mia Sposa – ha detto Marcello Damiano -, la seconda qui al Parco Commerciale Auchan di Giugliano, io ed il mio staff ci siamo fortemente impegnati ad apportare una serie di migliorie rispetto alla stagione passata. La novità più rilevante è che l’area sfilata è attualmente raddoppiata; quest’anno inoltre abbiamo un backstage di ben 350 mq dotato di numerosi camerini, alcuni dei quali personalizzati, e ben 24 postazioni di “trucco e parrucco”. E ancora: per differenziarci da altre fiere, nel week-end abbiamo allestito dei veri e propri cooking show nello stand Magic Cooker durante i quali alcune coppie di futuri sposi si sfideranno ai fornelli, e quella vincitrice si porterà a casa dei cadeaux. Ricordiamo inoltre il nostro nuovissimo concorso “9 giorni…9 premi”, che consentirà ai futuri sposi di vincere fantastici premi in palio. Chiudo il mio intervento con un messaggio, una bellissima frase di Abramo Lincoln che, dopo aver fallito ben 7 volte nella sua vita divenne presidente degli Stati Uniti: “La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci”. Accanto a lui Vittoria Romagnuolo: “Anche quest’anno – ha detto – Mia Sposa si articola in nove giorni di fiera scanditi da altrettanti premi messi in palio per le coppie di futuri sposi che potranno visitare stand e assistere a decine di sfilate dedicate al mondo del wedding, alla cerimonia e a quello del bambino. I fashion show saranno molteplici e vedranno in passerella tre guest d’eccezione che si alterneranno durante i due week-end. In qualità di direttore di Mia Sposa Magazine, presento alcune anticipazioni del numero di ottobre che avrà in copertina un modello di abito da sposa della Maison Signore. Ricordando a voi tutti che nel nostro magazine siamo stati i primi in Italia a dare spazio circa due anni fa ai matrimoni dello stesso sesso, alle coppie di sposi un po’ più adulti, ai modelli non indossati necessariamente da una taglia 36, posso anticipare che la parola chiave di questa edizione è “inclusività”. Il mood del numero sarà la parola “cozy”, a voi il compito di “googlarla” e scoprirne il significato!”.Ed ancora Luigi Lancia: “E’ il secondo anno che ospitiamo “Mia Sposa” qui all’Auchan di Giugliano e sono molto orgoglioso di ciò, anche perché questo progetto rientra nella mia visione aziendale per il 2030 che è quella di mettere in contatto tra loro gli operatori economici, in questo caso i rappresentanti della grande distribuzione con gli operatori locali”. Antonio Vigliotta si è invece così espresso: ”Il tema di questa edizione di “Mia Sposa” è L’Amore è…”, che lascia libera interpretazione ad ogni futuro sposo e sposa. Per questa nuova stagione della nostra fiera, abbiamo scelto un target preciso a cui riferirci, cioè coppie che si sposeranno nel giro di 24 mesi, che entro la mezzanotte del 30 settembre hanno potuto scaricare ticket omaggio tramite il sito. Secondo calcoli non ancora completi, siamo già ad oltre 6000 biglietti”. Fbio Luongo, ha poi replicato: “In questa nuova edizione di “Mia Sposa”, abbiamo dato ancora più valore alla figura dell’espositore, aumentandone il livello qualitativo. Abbiamo inoltre puntato sui migliori atelier campani e su uno spaccato di brand internazionali di grande prestigio”. Infine Paola Mercurio è cosi intervenuta: “Sono presente come conduttrice a “Mia Sposa” fin dalla prima edizione per cui mi reputo anche un po’ il portafortuna della kermesse. Spero anche quest’anno di trasferire al pubblico delle sfilate il lavoro enorme e la grande passione delle aziende che partecipano come partner alla fiera”. Ad aprire la kermesse sabato 5 ottobre la sfilata evento di Maison Signore che presenterà un’anteprima delle collezioni 2020. Grande attesa domenica 6 ottobre per Luca Onestini, special guest della passerella di Sartoria Italiana; a seguire i white carpet del brand internazionale Olympia Sposa, Atelier Amirante e Atelier Danayse. Lunedì 7 ottobre sarà la volta dell’elezione di Miss Vesuvio. Non solo bridal couture: nel corso di Mia Sposa Fiera ampio spazio sarà dedicato ai più piccoli presenti in passerella mercoledì 9 ottobre quali protagonisti della sfilata organizzata e gestita da Mondo Vip Agency e venerdì 11 ottobre con il defilè di De Vitto. Special night giovedì 10 ottobre con l’assegnazione dei Mia Sposa Awards, un evento esclusivo presentato dallo speaker dello stadio San Paolo, Decibel Bellini, e dedicato ai partner presenti in Fiera. Ritornano i fashion show della manifestazione nel week-end conclusivo. Sabato 12 ottobre in passerella le collezioni 2020 di Punto Zero e Maison Notaro; super ospite della serata direttamente da Made In Sud, il comico Peppe Iodice. Domenica 13 ottobre sfileranno le creazioni di Maison Mirage, My Bride Couture e Junior e Atelier Anna Ferrillo. A chiusura Francesco Arena Atelier che vestirà la bellissima Fatima Trotta. Giunta alla XIII edizione Mia Sposa conquista, anno dopo anno, una posizione di maggior rilievo nell’ambito nazionale degli happening dedicati al matrimonio. Non a caso, in questa nuova stagione è stato costruito un calendario ad hoc fitto di appuntamenti con wedding news molto utile per i futuri sposi ed i professionisti del settore. La fiera è aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 16,30 alle 21,30 mentre la domenica dalle 10 alle 22.