“Dei 14 milioni raccolti per il fondo di mutuo soccorso del Comune di Milano quattro milioni li diamo per il bisogno immediato delle famiglie piu’ in difficolta’, 2,5 milioni a nidi e materne privati e poi 2 milioni alle piccole iniziative nel mondo della cultura” spiega il sindaco di MIlano Giuseppe Sala in un video sui social.

