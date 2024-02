Ministero della Cultura, 800 milioni per la Campania. Sangiuliano: Da noi fatti non parole

“Le risorse dirette del Ministero della Cultura destinate ai beni e alle attività culturali in Campania ammontano ad un totale di oltre 800 milioni di euro: soldi erogati per cantieri in corso, interventi da realizzare e opere concluse, impiegati con efficacia ed efficienza”. Lo scrive il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in un intervento sul Corriere del Mezzogiorno. Il rappresentante del governo elenca nel dettaglio gli interventi e sottolinea che “questa è la politica di fatti incontrovertibili e inconfutabili che stride con il non fare parolaio. Basta recarsi alla Floridiana al Vomero per capire cosa è stato fatto, in meno di un anno, per passare dal degrado alla rinascita. Noi lavoriamo per la cultura nella Regione Campania con investimenti mai visti in precedenza, svolgendo un lavoro serio e costante”, aggiunge Sangiuliano. Insomma “sarebbe facile cedere alla tentazione di partecipare all’avanspettacolo da cortile ma credo che, in alcuni casi, il silenzio sia d’oro e debba essere accompagnato da iniziative fattive e operose”. “La Campania è uno scrigno di cultura materiale e immateriale, luogo di tesori e testimonianze di tutta la civiltà occidentale. Il governo è consapevole del valore di questo straordinario lascito della storia e opera per una valorizzazione capace di offrire anche sviluppo socio-economico”, conclude il ministro