Montedidio Racconta, pronta la terza edizione: evento di punta lo spettacolo d’epica sportiva ‘Hola Diego’

Si avvicina la terza edizione di “Montedidio Racconta“, manifestazione sociale e culturale dal tema “PPP, Pasolini Passione Partenopea“. Dal 19 al 22 maggio 2022

visite guidate, proiezioni, consegna del Premio Montedidio e due eventi clou: lo spettacolo d’epica sportiva “Hola Diego” e il concerto “Il Vangelo secondo Matteo” del compositore Stefano Battaglia.

Il programma completo

19 maggio 2022

Ore 18.30 – Palazzo Serra di Cassano: apertura della terza edizione di Montedidio Racconta nella Sala degli Specchi dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Presentazione delle iniziative in programma. “Premio Montedidio 2022”: consegna dei riconoscimenti a personaggi del mondo della cultura, delle professioni e dello spettacolo. Durante la serata l’evento “Sviluppo e progresso” (da “Scritti Corsari” di Pier Paolo Pasolini) con alcuni componenti del Laboratorio teatrale del teatro Tram (Andrea Ruggiero, Lucrezia Ardito, Margherita Interlandi, Bartolomeo Saviano, Alessandra Mazziotti, Luciana Esposito, Rossella Corporente, Daniela Grattagliano, Saverio Di Giorno), coordinati da Antonello Cossia.

Ore 21.00 – Teatro Sannazaro: “Hola Diego”, Reading-spettacolo di epica sportiva, prodotto da Iuppiter Group, Martino Consulting e Altro Sguardo, nato da un’idea di Max De Francesco e Davide Martino, con Antonello Cossia, scritto da Marcello Altamura e Gianmaria Roberti. Attraverso un racconto che prevede incursioni nella magia dei video di Alessandro Papa e nella musica con il dj Giorgio Bracci, il sassofonista Antonio Graziano e il fisarmonicista Ezio Testa, Hola Diego è il tributo a un mito contemporaneo che tanto sarebbe piaciuto a Pasolini, grande appassionato di calcio, che scrisse: «Il sogno di ogni giocatore (condiviso da ogni spettatore) è partire da metà campo, dribblare tutti e segnare. Se, entro i limiti consentiti, si può immaginare nel calcio una cosa sublime, è proprio questa. Ma non succede mai». Con Diego è successo.

20 maggio 2022

Ore 10.30 – Università Parthenope (Aula 1.2, Palazzo Pacanowski): “Pasolini e l’eresia della libertà”. Seminario di giornalismo e letteratura in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Campania. Nell’ambito dell’incontro presentazione del “Libro bianco di Pasolini” di Francesco Aliberti, Alessandro Di Nuzzo ed Enzo Lavagnini, opera che racconta l’odissea giudiziaria dello scomodo intellettuale italiano. Intervengono: Ottavio Lucarelli, Marcello Altamura, Leonardo Guzzo e Alessandro Di Nuzzo. Modera Francesco Serra di Cassano.

Ore 17.30 – Basilica di Santa Maria degli Angeli: rassegna cinematografica “Occhi corsari” con la proiezione del docufilm “Nel Paese di temporali e primule” di Andrea D’Ambrosio, viaggio nel Friuli di Pasolini e nell’amata terra d’ispirazione Casarsa, e “Centoventi contro Novecento” di Alessandro Scillitani e Alessandro Di Nuzzo, che ricostruisce la leggendaria partita amichevole di calcio del 1975 tra le troupe dei film Salò e Novecento, una sfida calcistica e poetica tra i registi Pasolini e Bertolucci che, in quei giorni, stavano girando contemporaneamente le loro opere. Intervengono: Andrea D’Ambrosio, Alessandro Di Nuzzo, Leonardo Guzzo. Modera Espedito Pistone.

21 maggio 2022

Ore 21.00 – Palazzo Serra di Cassano: nella Sala degli Specchi dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici concerto “Il Vangelo secondo Matteo” del compositore milanese Stefano Battaglia (Piano solo). L’affascinante tentativo di mettere Pasolini in musica. In collaborazione con Synt.

22 maggio 2022

Ore 11.00 – Tour nei luoghi di Monte di Dio tra cui il Museo e la Chiesa della Santissima Annunziata della Scuola Militare Nunziatella, la Via delle Memorie della Galleria Borbonica (ingresso Palazzo Serra di Cassano) e l’Andrea Nuovo Home Gallery con la mostra “Miltos Manetas – Floating Studio / Collegamenti” a cura di Massimo Sgroi.

Ore 15.30 (fino alle 19.30) – Visita alla basilica di Santa Maria degli Angeli (piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone).

Ore 16.00 – Visita a Via delle Memorie della Galleria Borbonica (ingresso Palazzo Serra di Cassano).

Info&Prenotazioni: Tel. 081.19361500 – Cell. 331.4828351 / 339.2627461

mail: segreteria@montedidioracconta.com