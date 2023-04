Morto il regista Rai Virgilio Tosi, maestro del documentario scientifico

Il cineasta Virgilio Tosi, maestro del documentario scientifico e regista di programmi Rai dedicati alla scienza, è morto a Roma all’età di 97 anni. L’annuncio della scomparsa, riferisce l’Adnkronos, è stato dato dalla moglie Alena e dalle figlie Barbara e Giulia, precisando che la commemorazione funebre si svolgerà al Tempietto Egizio del cimitero romano del Verano martedì 18 aprile. Tosi iniziò a collaborare con la Rai nel 1964 con brevi documentari inseriti nelle rubriche settimanali “Tv7” e “Cordialmente”, realizzando in seguito decine di trasmissioni didattiche per il Dipartimento Scuola-Educazione con cicli di lezioni televisive di chimica, elettrochimica, fisica, fisica nucleare, fisica-chimica, astronomia. E’ stato regista della trasmissione “Medicina oggi” (1971-1973) e ha realizzato numerosi documentari per la rubrica tv “Orizzonti della scienza e della tecnica”, dalla prima puntata e per tutto l’arco della sua durata (1968-1979). Nato a Milano il 29 novembre 1925, Tosi collaborò alla nascita del Piccolo Teatro: la giunta comunale milanese lo nominò membro della prima commissione direttiva tecnico-artistica assieme a Paolo Grassi, Giorgio Strehler e Mario Apollonio. Socio fondatore della Cineteca Italiana di Milano, collaborò allo sviluppo in Italia del movimento dei cineclub e, nel 1947, fu tra i promotori della costituzione della Federazione italiana dei circoli del cinema di cui è stato uno dei dirigenti tra il 1949 e il 1952. Contemporaneamente iniziò a partecipare come sceneggiatore ad alcuni film a soggetto: importante per il suo tirocinio professionale la collaborazione con Cesare Zavattini. Esordì come regista di film documentari e, in seguito, decise di dedicarsi a questo lavoro, specializzandosi in particolare nel campo del film scientifico. La sua filmografia per documentari cinematografici comprende “Riflessi condizionati” (1956), “La casa dell’erpetologo” (1957), “Premio Nobel” (1958), “Le guardie del sole” (1958), “I roditori” (1959), “Biologia del sesso” (1959), “Radiazioni pericolose” (1961), “Vedere l’invisibile” (1961), “Il quarto stato della materia” (1964), “Fusione controllata dell’idrogeno” (1964), “Fall out” (1964). “Disegno industriale” (1964), “Telecomunicare” (1970).