Movimento cinque stelle, Conte a Napoli: Ci batteremo per il reddito europeo di cittadinanza

Il Movimento cinque stelle porterà avanti la sua battaglia sul reddito di cittadinanza anche a livello europeo. Lo ha assicurato il leader M5S, Giuseppe Conte, parlando a Napoli per la presentazione di una proposta regionale di reddito di cittadinanza. ”Ci batteremo -ha detto l’ex premier- a tutti i livelli con spirito concreto e costruttivo per rimediare ai danni e ai guasti delle norme introdotte dal governo Meloni. Anche a livello europeo porteremo avanti il reddito europeo di cittadinanza e grazie a Dio in Europa non comandano Meloni e i suoi amici Orban, Abascal Zemmour…”.