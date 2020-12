Musica: è morto Claude Bolling, il jazzman amato da Brigitte Bardot e del film ‘Borsalino’ (2)

(Adnkronos) – Nel 1959 Bolling registrò un album-tributo a Duke Ellington (“Claude Bolling Plays Duke Ellington”), di cui era considerato una sorta di discepolo. Tra il 1955 e 1990 ha diretto la sua big band, con tournée in tutto il mondo. Bolling è noto, inoltre, per le sue collaborazioni con musicisti classici. La sua “Suite for flute and jazz piano trio” per Jean-Pierre Rampal, intelligente contaminazione di eleganza barocca e moderno swing, è considerato un caposaldo della Crossover Music. Bolling ha continuato a lavorare in differenti generi musicali e con altri musicisti come Alexandre Lagoya, Pinchas Zukerman, Maurice André e Yo-Yo Ma.