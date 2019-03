Napoli, la Clinica Ruesch compie 100 anni. Al via una serie di iniziative per ricordarne la storia

La Clinica Ruesch compie 100 anni. Iniziò la propria attività nel 1919 per volontà dell’industriale svizzero Arnoldo Ruesch che volle in tal modo ricordare la memoria del fratello Carlo Giorgio, da poco scomparso in un incidente e con cui aveva condiviso il sogno di far sorgere a Napoli un ospedale che coniugasse uno standard di eccellenze con intenti sociali. Per celebrare il centenario della fondazione della Casa di Cura si svolgeranno nel corso dell’anno una serie di iniziative che saranno illustrate il 27 marzo in una conferenza stampa che si terrà alle ore 11 nella Sala Cenzato dell’ Unione Industriali di Napoli.

All’incontro con i giornalisti interverranno il presidente e il direttore generale della Ruesch, Antonio e Francesco Merlino i quali illustreranno il processo di cambiamento e di sviluppo realizzato nel corso dei 100 anni di vita della Clinica.