Napoli, su metro e funicolari da giovedì 28 tornano gli orari pre Covid

Da giovedì 28 maggio la Linea 1 della metropolitana e le Funicolari Centrale, Chiaia e Montesanto di Napoli riprenderanno a circolare con gli orari ordinari, previsti prima dell’emergenza Covid-19. Lo ha deciso l’Anm (Azienda napoletana mobilità) per contribuire a riportare quanto più possibile alla normalità il servizio di trasporto pubblico nella fase 2 della pandemia. Dal 28 maggio, quindi, la Linea 1 della metropolitana riprenderà i suoi orari con prima corsa in partenza da Piscinola alle ore 6 e da Garibaldi alle ore 6.20, mentre alla sera l’ultima corsa parte da Piscinola alle ore 22.30 e da Garibaldi alle ore 23.02. Le Funicolari torneranno all’orario di esercizio consueto con prima corsa del mattino delle ore 7 fino alle ore 22. Fa eccezione la funicolare di Mergellina che prosegue la sua circolazione dal lunedì al sabato che resta per ora attiva dalle ore 7 alle ore 14.10, pur con l’impegno ad incrementare l’orario di fine corsa quanto prima. “Ottima la decisione di Anm, sollecitata da una città che ha ricominciato a vivere nelle strade e nelle piazze”, dichiara l’assessore alla Mobilità del Comune di Napoli Enrico Panini. “Presto riprenderemo anche il servizio prolungato almeno il sabato sera”, aggiunge. Da lunedì 1° giugno tornano attivi anche i parcheggi chiusi nel lockdown, in particolare le aree di parcheggio del Centro Direzionale L3, P5 T1 e G1 e il parcheggio “Policlinico”. Anm ricorda che le linee guida del Ministero dei Trasporti, in vigore al momento fino al 31 luglio, prevedono una capienza massima del 20% a bordo dei mezzi di trasporto. Al momento non è prevista la ripresa del servizio notturno degli autobus. Anm sta proseguendo l’impegno massimo sulle direttrici principali dei bus cittadini per garantire una frequenza alta.