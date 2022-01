Osservatorio Euro Mediterraneo, c’è il via libera: una sede anche a Napoli

È stato approvato nella Manovra finanziaria , bilancio dello Stato 2022, un contributo destinato al rafforzamento delle attività relative all’già attivo a Venezia. Due gli emendamenti presentati, il primo che vede protagonista la senatrice, l’altro con l’impegno dei senatori. Il network internazionale Fispmed – Federazione Internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo Mar Nero con sede di coordinamento a Venezia, unitamente all’Istituto di cooperazione della, all’associazione europea Fare Ambiente ed al, nel ringraziare per l’impegno profuso dai senatori, esprimono grande soddisfazione per questo risultato raggiunto, finalizzato a sostanziare uno strumento di lavoro destinato al partenariato tra le società civili del Mediterraneo Mar Nero.