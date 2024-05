Verso Sud, la strategia europea per il Mediterraneo: il 17 e 18 a Sorrento la terza edizione del forum Ambrosetti

Torna il Forum internazionale “Verso Sud. La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo”: appuntamento a Sorrento, al Grand Hotel Excelsior Vittoria, venerdì 17 e sabato 18 maggio.

La terza edizione del forum realizzato da The European House – Ambrosetti (e sostenuto da Governo, Gruppo Fs, Intesa Sanpaolo, Cise, Coldiretti, Edison, Gruppo Adler, Mediocredito Centrale – Invitalia, Gruppo Msc) ospiterà Istituzioni, business e opinion leader dei Paesi dell’’area del Mediterraneo Allargato per identificare, in chiave condivisa, opportunità di investimento e strategie di co-sviluppo, offrendo al tempo stesso occasioni di dibattito e networking qualificato per i partecipanti.

Le presenze

Previsti per il Governo italiano i ministri Bernini, Fitto e Musumeci. Tra i partecipanti: Sager Abdulaziz (fondatore e presidente, Gulf research Center), Mohammad Al Dardsawi (direttore esecutivo, Ministero degli Investimenti, Giordania), Rania A. Al-Mashat (ministro della Cooperazione Internazionale, Egitto), Mohamed Arkab (ministro dell’Energia e delle Miniere, Algeria), Anna Maria Bernini (ministro dell’Università e della Ricerca), Chiara Cardoletti (rappresentante Unhcr per l’Italia), Enrico Credendino (capo di Stato Maggiore, Marina Militare), Valerio De Molli (managing partner e ceo, Teha), Ali El-Moselhi (ministro dell’Approvvigionamento e del Commercio Interno, Egitto), Michele Emiliano (presidente, Regione Puglia), Raffaele Fitto (ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Italia), Giovanna Iannantuoni (presidente, Crui-Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), Nasser Kamel (segretario generale, Unione per il Mediterraneo), Saleh Kharabsheh (minister of Energy and Mineral Resources, Jordan), Francesco Minotti (ad, Mediocreditocentrale – Invitalia), Nello Musumeci (ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Italia), Roberto Occhiuto (presidente, Regione Calabria), Ettore Prandini (presidente, Coldiretti), Vesna Pusič (professore di Sociologia e Teoria Politica, Università di Zagabria; già Ministro degli Affari Esteri ed Europei e Vice Primo Ministro, Governo della Croazia), Giosy Romano (presidente, Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico – Cise), Amr Ezzat Salama (presidente, Associazione delle Università Arabe), Paolo Scudieri (presidente, Gruppo Adler).

I membri del Comitato Scientifico

Francesco De Core (vice direttore del Mattino), Arancha González Laya (preside, Sciences Po – Paris School for International Affairs; già, ministro degli Affari Esteri, Spagna), Patrizia Lombardi (vcerettore, Politecnico di Torino; presidente, Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile), Stefano Manservisi (professore, Sciences Po – Paris School for International Affairs e EUI School of Transnational Governance; già direttore generale Cooperazione internazionale e Sviluppo, Commissione Europea), Ettore Francesco Sequi (già segretario generale, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).