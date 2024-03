Politica, il borsino dei leader: Meloni al comando, Renzi fanalino di coda, sopresa Schlein

Giorgia Meloni non la schioda nessuno dal podio dei leader politici. Anche questa settimana la premier e leader di Fratelli d’Italia resta la più apprezzata dagli italiani. Anche se il suo consenso, in termini percentuali, non cresce per ora ma resta stabile al 44,1 per cento. Dietro di lei Antonio Tajani. Nel cosiddetto campo largo il maggiore gradimento tra i leader lo ottiene Giuseppe Conte, seguito da Elly Schlein che percentualemte però guadagna più dell’ex presidente del Consiglio. E’ quanto emerge da un sondaggio Dire-Tecnè con interviste effettuate il 29 febbraio e il primo marzo 2024. I dati nel dettaglio. Subito dopo Meloni al 44,1 per cento, nel gradimento degli elettori, si attesta il vice premier e segretario di Forza Italia Tajani al 34,2 per cento (stabile rispetto alla scorsa settimana). Il leader M5S Conte è al 31 per cento (più 0,1). La segretaria Pd Schlein in risalita al 29,8 per cento (più 0,4). Perde lo 0,1 l’altro vice premier: il leghista Matteo Salvini scende al 28,5 per cento. Seguono:

Emma Bonino (+Europa) al 23,7 per cento (stabile), Maurizio Lupi (Noi Moderati) al 23,5 per cento (meno 0,2), Carlo Calenda (Azione) al 21,1 per cento (più 0,1), Angelo Bonelli (Verdi) al 15,5 per cento (più 0,1), Nicola Fratoianni (Sinistra) al 15,3 per cento (stabile).



Ancora ultimo, ma con un guadagno dello 0,2 per cento, Matteo Renzi al 15 per cento.