Poste Italiane al Comicon Napoli: cartolina filatelica con il manifesto ufficiale di Mike Del Mundo

Poste Italiane parteciperà anche quest’anno con uno stand filatelico al Comicon International Pop Culture Festival, il Salone internazionale del Fumetto, in programma a Napoli da oggi al 28 aprile, alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Per l’occasione è stata realizzata una cartolina filatelica che riproduce il manifesto ufficiale firmato da Mike Del Mundo, un artista di fumetti conosciuto soprattutto per i suoi colori vivaci, la sua narrazione creativa e le sue copertine concettuali, inoltre ha ricevuto numerose nomination per il suo lavoro come copertinista presso la Marvel. Le sue illustrazioni sono state premiate con il Premio Joe Shuster e con numerose candidature al Premio Eisner. Saranno disponibili per l’occasione anche quattro annulli speciali, uno per ciascun giorno dell’evento, con i quali i visitatori potranno bollare le cartoline nello stand di Poste Italiane.