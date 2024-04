Premio Penisola Sorrentina: la 29^ edizione si svolgerà il 25 e 26 ottobre. Tema: condividere cultura

“Condividere cultura”: è questo il tema scelto dalla 29ma edizione del prestigioso Premio “Penisola Sorrentina Arturo Esposito”, che si svolgerà a Sorrento il 25 e 26 ottobre prossimi. Ad annunciarlo l’organizzazione che è già a lavoro per allestire la serata di gala e i diversi spin off nazionali dell’iniziativa. Questa edizione segna la vigilia dei trent’anni di storia e mostrerà una particolare attenzione rivolta al mondo dei giovani e delle università. “Apriremo sempre di più ai giovani, che rappresentano il nostro futuro, promuovendo condivisione ed identità”, sottolinea il direttore artistico del Premio, Mario Esposito. La coproduzione televisiva dell’evento sarà sostenuta dall’amministrazione comunale di Sorrento, diretta da Massimo Coppola. “È un premio che apre la nostra stagione culturale autunno-invernale. Fa onore alla storia, è una importante kermesse nazionale legata all’audiovisivo “, afferma il primo cittadino della perla costiera, in piena coerenza con il tema del 2024. Tra i partenariati confermati quello annunciato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli.