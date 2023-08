Reddito di Cittadinanza, Alemanno contro la Meloni: Fare subito ricorso

Domani, mercoledì 2 agosto, alle ore 11 c/o Vinarium Centro Direzionale di Napoli, Gianni Alemanno insieme all’associazione Campo Sud, presieduta da Marcello Taglialatela, illustreranno alla stampa una iniziativa legale per consentire la presentazione di un ricorso in Tribunale a quanti ingiustamente hanno ricevuto l’avviso di avvenuta cancellazione dei benefici previsti dalla legge. “Il governo nazionale – afferma Alemanno – ha incredibilmente dimenticato di attuare le misure alternative al Reddito di Cittadinanza, determinando una palese violazione della norma e conseguentemente un danno per tutti gli aventi diritto”. Successivamente alle 12.30 Alemanno e Taglialatela si recheranno presso la sede del Centro per l’ Impiego di via Raimondi per “sottolineare la totale mancanza di iniziative finalizzate alla formazione ed all’inserimento nel mondo del lavoro”.