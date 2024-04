Regali aziendali: perché è importante farli e su cosa puntare

Un regalo, si sa, è uno dei simboli più espliciti per esprimere apprezzamento, affetto e cura nei confronti di un’altra persona. Anche per i regali aziendali vale lo stesso principio. In questo caso l’intento dell’azienda è quello di ringraziare il proprio cliente per la fiducia e di invogliarlo a rimanere tale anche per il prossimo futuro. Queste iniziative, infatti, hanno un impatto sociale davvero importante, perché quando si riceve un regalo quasi sempre si tende a voler ricambiare in qualche modo. E il modo che un cliente ha di ricambiare è continuare a collaborare o ad acquistare dall’azienda in questione.

La combo perfetta dei regali aziendali: valori, esperienze, emozioni

Un regalo aziendale che sia davvero efficace e potenzialmente gradito è quello che riflette appieno i valori dell’azienda, che regala esperienze e che trasmette emozioni. Su Qubox.it ogni realtà può trovare il giusto dono per i propri clienti, capace di combinare questi tre fattori imprescindibili e di raggiungere quindi l’obiettivo, ovvero rafforzare i rapporti tra brand e cliente.

Ma andiamo a sviscerare a uno a uno i tre elementi di questa combo perfetta.

Partiamo dai valori. Un regalo aziendale deve poter parlare dell’azienda e trasmetterne i valori. Solo in questo modo l’immagine del brand potrà farsi spazio nella mente delle persone e rimanere lì, ben salda, più a lungo possibile. Ogni dono deve poi essere coerente e dare un senso di positività. Per esempio, se un’azienda si occupa di energia rinnovabile e ha quindi tra i suoi valori quello della sostenibilità ambientale, ha poco senso scegliere come regalo un prodotto poco sostenibile.

Un altro punto importante è il fattore esperienza, quindi regalare ricordi. In questo caso si può optare per attività coinvolgenti e divertenti per i clienti, che siano in linea sia con l’azienda sia con i destinatari. Bisogna infatti scegliere un’esperienza che sia potenzialmente interessante per chi la riceve: così facendo l’azienda avrà dimostrato di essere stata attenta agli interessi del suo cliente.

Infine, per lasciare un buon ricordo quasi sempre basta fare leva sulle emozioni, perché un regalo che emoziona difficilmente verrà dimenticato. Questo potrebbe essere anche un piccolo oggetto, ma che racchiude un grande significato per il destinatario.

I vantaggi dei regali aziendali per le aziende

Abbiamo visto come un omaggio ai propri clienti possa creare legami più solidi e duraturi. Ma in che termini un’azienda può ricavarne vantaggi? Vediamone alcuni.

1. Visibilità

Quando si fa un omaggio aziendale non è solo il destinatario a poterlo vedere, ma anche tutte le persone che gli stanno attorno. Se il dono ha, per esempio, inciso il logo potrebbe diventare un ottimo modo di fare pubblicità indirettamente e aumentare la propria brand exposure.

2. Brand recognition

Legato al primo fattore è anche il secondo, quello della brand recognition. Quando un dono è particolarmente apprezzato, è più facile per i clienti mostrarlo agli altri con particolare soddisfazione. Questo aumenta la riconoscibilità del marchio.

3. Appartenenza

Infine, fare omaggi fa sì che i clienti si sentano parte della realtà aziendale, importanti e speciali. Tutto questo spinge le persone a parlare bene del marchio e a rimanerne fedeli più a lungo.