Rider, assessore Palmeri: Tema da approfondire

Un tema che in Campania non ha assunto una particolare rilevanza, ma che, pur essendo “materia di diretta pertinenza del Governo centrale”, merita un approfondimento finalizzato a una regolamentazione omogenea. E’ quello dei cosiddetti rider, i fattorini al servizio delle piattaforme digitali, secondo l’assessore della Regione Campania con delega al Lavoro e alle Risorse umane, Sonia Palmeri, interpellata dall’Adnkronos anche alla luce dell’iniziativa legislativa della Regione Lazio sulla materia. In Campania, rispetto a gran parte del territorio nazionale, il contesto è diverso: “Il tema dei riders – spiega Palmeri – da noi non assume una elevata rilevanza. Ci sono ancora forti tradizioni a raggiungere di persona i luoghi per il pranzo o la cena. Essendo poi in una terra dal clima mite e dai paesaggi mozzafiato, credo che sia difficile rinunciare a tutto questo per un pasto a domicilio”.