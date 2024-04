Rinnovabili, Graded illumina i campi da basket per disabili negli Emirati Arabi

Rinnovabili, sport e inclusione: Graded, società a capo di un gruppo specializzato nel settore della produzione di energia da fonti sostenibili, attivo in Italia ed all’estero ma con quartier generale a Napoli, sta realizzando interventi di efficientamento energetico nei campi da basket per ragazzi disabili di Al Ain, negli Emirati Arabi Uniti. Il progetto, avviato in partnership con Quantum Esco, realtà italiana presente anche negli EAU e in Arabia Saudita, rientra in un piano più ampio che coinvolge 22 edifici scolastici situati ad Abu Dhabi e Al Ain.



La società guidata da Vito Grassi, attraverso la Branch Dubai, e il partner Quantum si sono aggiudicati la gara indetta da Ades, l’Abu Dhabi Energy Services, Super Esco responsabile dell’ammodernamento degli edifici governativi e commerciali.

Il piano di rinnovo degli edifici prevede la sostituzione delle luci, dei refrigeratori, dell’impianto di condizionamento, nonché l’installazione delle water pumps e dei pannelli solari. La fase di installazione è partita con l’anno nuovo e si concluderà il prossimo settembre quando partirà il contratto di manutenzione della durata di altri cinque anni.

Questo è il primo progetto che Graded e Quantum realizzano in collaborazione ed ha un valore complessivo di 22 mln AED (Dirham degli Emirati Arabi Uniti).