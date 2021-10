Roadhouse arriva in Campania: carni alla griglia e tacos nella nuova Food Hall della Stazione Centrale di Napoli

Inaugurato il primo Roadhouse Restaurant in Campania alla Stazione di Napoli Centrale, all’interno della nuova Food Hall. Si tratta del 166° locale della catena. A fianco è stato inaugurato anche il 16° punto vendita del brand Billy Tacos, ispirato alla cucina messicana. “Per noi le aperture di Napoli rappresentano un grande traguardo – afferma Nicolas Bigard, Amministratore delegato di Roadhouse Spa -. Tra le grandi città italiane, Napoli era l’unica dove ancora mancavano: a giudicare dall’attesa e dalle tantissime richieste che ci sono giunte dai social, sono certo che i nostri formati riscuoteranno anche qui un grande successo. In più, grazie alla partnership con Grandi Stazioni Retail abbiamo una location speciale con un facile accesso anche dall’esterno della stazione, una magnifica vista verso il Vesuvio e un layout particolarmente curato. Oltre che per i viaggiatori e i turisti che utilizzano la stazione, Roadhouse Restaurant e Billy Tacos si offrono come locali di riferimento per tutti i napoletani”.

Roadhouse Restaurant è un ristorante specializzato in carni alla griglia, burger e BBQ Ribs, le iconiche costine di maiale in salsa barbeque. Il menu prevede un vasto assortimento di piatti unici a base di carne alla griglia (Ribeye, T-Bone Steak, Costata e Pichana), un ricco assortimento di Burger. Il prezzo medio a persona è compreso tra i 17 e 19 Euro.

Billy Tacos è un formato di ristorazione veloce ispirato alla cucina messicana che sta riscontrando un notevole favore: nonostante sia stato lanciato da meno di due anni, con Napoli conta già 16 locali in Italia. Il menu comprende Mex Tacos, Burritos, French Tacos e Poke Bowl personalizzabili con moltissime combinazioni.

Per entrare nel mondo Roadhouse è possibile scaricare l’app R World, già presente sugli smartphone di oltre 1 milione di clienti. Dall’pp è possibile utilizzare la Fidelity Card e dunque accedere a sconti e promozioni riservate, prenotare il tavolo attraverso il servizio di booking, pagare comodamente al tavolo evitando la fila alla cassa, utilizzare i coupon sconto e utilizzare il servizio Click&Drive, per ritirare direttamente quanto ordinato.

Entrambi i nuovi locali nella stazione di Napoli Centrale sono aperti dalle 12 alle 22 e complessivamente danno lavoro a circa 40 giovani, tutti neoassunti.

Roadhouse Spa è una società del Gruppo Cremonini che gestisce brand di ristorazione casual dining distribuiti in 15 regioni italiane: il più noto è Roadhouse Restaurant che ha 166 locali in Italia, seguito da Calavera Restaurant (14 ristoranti), Billy Tacos (16 locali), Smokery (2 locali). I ristoranti Roadhouse servono ogni anno oltre 11 milioni di clienti, gli iscritti al Club Fedeltà sono 1.500.000 e la società dà lavoro quasi a 3.000 persone.