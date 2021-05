Roma: Marcucci, ‘un errore sottovalutare la realtà e sopravvalutare Conte’

Roma, 10 mag (Adnkronos) – “Sostengo da sempre la stessa posizione, della cui validità ho trovato conferme anche nelle recenti e sfortunate regionali in Umbria. Gli accordi per le amministrative devono essere stretti a livello locale, sulla base dei programmi concreti per le città. Le imposizioni nazionali spesso si nutrono con altre logiche. Quello che sta succedendo in queste ore in fondo è già successo tante altre volte”. Lo dice il senatore Pd Andrea Marcucci, in un’intervista al Foglio.it, a proposito delle prossime amministrative.