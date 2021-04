Ryanair, altri tre voli settimanali sulla rotta Genova-Napoli

Ryanair ha annunciato oggi il proprio operativo per l’estate 2021 da Genova, con 13 voli settimanali e quattro in totale, inclusa una nuova rotta per Malta, operative due volte a settimana, e ancora più voli per Londra Stansted (fino a 4 voli settimanali) e ulteriori collegamenti domestici con Bari (fino a 4 voli a settimana) e Napoli (fino a 3). La compagnia, si legge in una nota “rafforza il proprio impegno contribuendo alla connettività di Genova e auspica che l’operativo per l’estate 2021 contribuisca a stimolare il traffico aereo e l’industria del turismo nella regione mentre i programmi di vaccinazione continuano e l’Europa riapre in tempo per le vacanze estive” “Grazie all’implementazione dei programmi di vaccinazione che continuerà nei prossimi mesi – ha detto Chiara Ravara, Head of Sales & Marketing di Ryanair -, il traffico aereo è destinato a crescere e siamo lieti di annunciare il nostro operativo rivisto per l’estate 2021 da Genova che prevede 13 voli settimanali e quattro rotte per Malta, Londra Stansted, Bari e Napoli”. “L’annuncio di Ryanair è un segnale di grande ottimismo per l’Aeroporto di Genova in vista della prossima riapertura agli spostamenti tra regioni e tra paesi – ha commentato Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto di Genova -. Siamo particolarmente soddisfatti dalla programmazione di Ryanair perché non solo conferma l’operativo degli anni scorsi, ma addirittura aggiunge una destinazione internazionale, Malta, particolarmente apprezzata per le vacanze e i viaggi studio linguistici”.