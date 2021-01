Scuola, Isis Casanova di Napoli: virtual tour per illustrare l’offerta formativa

Grande attesa per l’open day dell’Isis A. Casanova di Napoli, brillantemente diretto dalla professoressa Palmira Masillo, “manager d’acciaio” che, coadiuvata da un eccellente team di docenti “votati per passione” al mondo della scuola, anche in emergenza Covid 19, è costantemente e costruttivamente impegnata a rendere l’offerta formativa agli studenti, sempre più stimolante e densa di contenuti originali ed interessanti che vedono coinvolto anche il mondo del lavoro. Inseguendo il pensiero di Roberto Vecchioni, professore per eccellenza del panorama attuale della musica italiana che testualmente recita: “Alla scuola chiederai innanzitutto di insegnare che cosa è bello, di divulgare l’armonia, di spiegare il senso dei valori”, sono otto gli Indirizzi di Formazione Professionale che l’Isis Casanova propone ai giovani studenti e che verranno illustrati attraverso un virtual tour secondo le misure di sicurezza dettate dall’emergenza Covid 19: Servizi culturali e dello Spettacolo, ideale per gli appassionati del cinema, tv e fotografia; Grafica e Comunicazione se si intende valorizzare il proprio senso artistico e la vena creativa; Liceo Artistico Audiovisivo e Multimediale se si è affascinati dal mondo delle arti visive e multimediale: Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie:Odontotecnico destinato a chi desidera inserirsi con successo nel settore odontotecnico; Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale ideale per coloro che aspirano a raggiungere e migliorare il benessere delle persone; Meccanica, Meccatronica ed Energia se si è affascinati dal mondo della progettazione e gestione di sistemi alternativi di produzione di energia; Industria e Artigianato per il Made in Italy (Arredo e forniture d’interni) ideale per chi ama il comparto dell’arredamento e della liuteria; Manutenzione e Assistenza Tecnica (Elettrico-Elettronica-Meccanico) se si è interessati alle nuove tecnologie elettrico-elettroniche, alla informazione, comunicazione, macchine e al loro funzionamento. E’ possibile iscriversi al virtual tour Isis Casanova che si terrà sabato 16 gennaio dalle 9,30 alle 12,30 e lunedì 25 gennaio dalle 16,00 alle 18,00 inquadrando nella locandina in allegato il codice QR o andando sulla pagina ufficiale Facebook Istituto Superiore Alfonso Casanova https://www.facebook.com/alfonsocasanovascuolasuperiore/ cliccando su https://meet.google.com/iyj-jrzb-dur?hs=224. Per chi non fosse disponibile per quelle date è possibile effettuare lo stesso tour virtuale prenotando l’iscrizione con la compilazione di un google modulo contenuto nel sito ufficiale della scuola www.istitutocasanova.edu.it.