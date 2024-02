Spagna, sabotatore versa 60.000 litri di vino pregiato RIbera del Duero

Indagine della polizia, danno da circa 2,5 milioni di euro

Castrillo de Duero (Spagna), 20 feb. (askanews) – Quasi 60.000 litri di vino rosso pregiato perduti per sempre, per un valore di circa 2,5 milioni di euro. E’ successo in un’azienda vinicola spagnola dopo che qualcuno, durante il fine settimana scorso, si è introdotto nei locali aziendali e ha aperto i tini.I filmati delle telecamere di sicurezza rilasciati dalla rinomata cantina Cepa 21 nella regione di Ribera del Duero, mostrano una persona incappucciata che corre da un grande tino all’altro aprendo i rubinetti.Secondo Cepa 21 con il vino andato perduto si sarebbero potute riempire circa 80.000 bottiglie.La polizia sta indagando sul caso. Il direttore dell’azienda, Jose Moro, ha dichiarato alla televisione pubblica spagnola che l’intruso sapeva come far funzionare il sistema per aprire le vasche. “Tutto indica che la persona sapeva dove si trovava”, ha aggiunto.