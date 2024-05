Spring in Sorrento, da domani il Villaggio delle eccellenze di Coldiretti Campania

“Spring in Sorrento” arriva un nuovo evento organizzato da Coldiretti Campania, arrivano tre giorni di allegria e prodotti a chilometro zero nel cuore della località turistica più importante della provincia napoletana.

Il programma prevede tanti appuntamenti rivolti ai visitatori di ogni fascia d’età. Divertimento assicurato con le attività dell’Agriasilo e della fattoria didattica. Sapori indimenticabili con i prodotti delle aziende del mercato di “Campagna Amica” ed ancora tanto street food per accontentare ogni palato. Si inizia domani (venerdì 3 maggio 2024) per proseguire fino a domenica.

Il programma prevede laboratori didattici e focus sui prodotti agroalimentari, un format efficace che accontenta tutti i visitatori. “C’è sempre maggior attenzione verso questo tipo di eventi. Sia i grandi appuntamenti come quello dello scorso dicembre a Napoli che quelli realizzati in cittadine con numeri minori come quello della settimana scorsa a Castellammare di Stabia, fanno comprendere come grandi e piccini accolgono con favore il ritorno a quelli che sono i valori veri della vocazione agricola del nostro Paese. Nel mercato di Campagna Amica poi ci sono tanti prodotti che arrivano proprio dall’area compresa fra Castellammare di Stabia e Sorrento, da sempre attrattori turistici sia per la bellezza dei luoghi che per la bontà delle eccellenze agroalimentari” commentano il direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda e il presidente di Coldiretti Napoli Valentina Stinga.

I più piccoli saranno accolti dall’Agriasilo e dalla fattoria didattica con tanti animali. Saranno coinvolti in numerose attività per conoscere il valore della terra e della biodiversità oltre ad assaporare il miglior cibo “made in Campania”. L’iniziativa è promossa da Coldiretti Campania in sinergia con l’Associazione Allevatori Campania e Molise e il Comune di Sorrento. Ruolo importante anche quello ricoperto dalla Fondazione Monti Lattari Onlus dell’avvocato Mariella Verdoliva, in prima linea quando si deve valorizzare la tutela del territorio, dell’ambiente e delle sue tipicità.

Sabato mattina laboratorio per i bambini speciali del Centro Riabilitativo Aias. Coldiretti e la Fondazione Monti Lattari aspettano tutti i bambini che intendono mettersi in gioco con le loro famiglie in un evento dove la natura sarà maestra. Dalle ore 10.30 alle 12.30 in piazza Lauro ci sarà un laboratorio sensoriale e musicale alla scoperta delle risorse della zona.

L’azienda di Rita Ruocco coordinatrice delle Donne Coldiretti invece mostrerà come nasce una piantina di limone, partendo dalla piantumazione dei semi dell’arancia amara.