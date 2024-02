Storia diplomatica: Luigi Vittorio Ferraris

Presidente dell’AISSECO, Luigi Vittorio Ferraris nasce a Roma il 20 marzo 1928. Laurea in Giurisprudenza, Università di Roma, 1949.

Diploma in Diritto Internazionale, Accademia di Diritto Internazionale, L’Aja 195. Laurea honoris causa in Giurisprudenza, Università di Bielefeld, 1988 Cittadino onorario di Ostra (Ancona), Medaglia d’Argento di Benemerito della Cultura e dell’Arte; In carriera diplomatica dal 1952 al 1987; Vice Console a Newark, N.J. (Stati Uniti) 1955-57; Secondo Segretario, Ambasciata in Ankara 1957-59; Primo Segretario, Legazione in Sofia 1959-1962; Consigliere e poi Primo Consigliere, Ambasciata in Caracas 1963-67; Primo Consigliere, Ambasciata in Varsavia 1967-69.;Al Ministero degli Affari Esteri 1969-1979: Capo Ufficio VI (Europa orientale) e Capo Ufficio III (CSCE) 1969-1975, e Vice Capo delegazione italiana presso la CSCE; Vice-Direttore Generale delle Relazioni Culturali, 1975-77; Direttore Generale del Personale, 1977-1979; Ambasciatore, 1981 . Ambasciatore d’Italia a Bonn, gennaio 1980 – settembre 1987.. Dal febbraio al maggio 1996, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri 1987-2000 Consigliere di Stato (a seguito di dimissioni dal Ministero degli Affari Esteri); dal 2000 Presidente Onorario di Sezione del Consiglio di Stato. Capo delegazione italiana nel quadro OSCE a Varsavia, Berlino, Bruxelles, Parigi, 2003-2004 Incaricato di “Istituzioni Giuridiche e sociali dell’Europa Orientale”,Facoltà di Scienze Politiche, Istituto Universitario Orientale di Napoli, 1976-1983. Docente presso la Scuola di perfezionamento in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche Cesare Alfieri,Università di Firenze, 1978-1981. Corso integrativo in “Storia delle Relazioni Internazionali”, Facoltà di Scienze Politiche, Università”La Sapienza” di Roma, 1987-88, 1988-89 e 1991-92. Corso integrativo in “Relazioni Internazionali”, Scuola Normale Superiore di Pisa, 1991 e “Scuola Superiore Sant’Anna”, Pisa, 1992 e 1994. ; Docente nel Corso di Perfezionamento in Diritto Comunitario, Università di Teramo, 1998-2000. .Docente di Problemi internazionali contemporanei. Di Relazioni internazionali e di Risoluzione delle controversie presso la “European School of Economics”. Roma, 1999-2002;Cattedra di “Relazioni Internazionali”, e poi Incaricato di insegnamento, Facoltà di Scienze Politiche, Università Luiss, Roma, 1987-2004; Cattedra di Politica Internazionale 1990-93, di Studi Strategici 1997-2001, di Relazioni Internazionali 1999-2005 presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Trieste, sede di Gorizia; Cattedra di Relazioni Internazionali, Università Roma Tre, 2001-2005; Docente di Diritto Diplomatico, Facoltà di Scienze Politiche 2002-2005 , e di Storia dell’Europa Orientale, Facoltà di Lettere, Università La Sapienza, Roma, 2001-2002. Docente incaricato di Storia contemporanea e di Scienza della Politica presso le Università di Jena e Dresda, 1991-1994 Presidente dell’Associazione Centro italo-tedesco “Villa Vigoni”, Menaggio (Como); del “Centro per la Conciliazione Internazionale”, Roma: del “Circolo di Studi Diplomatici”, Roma, della “Accademia di Studi italo-tedeschi”, Merano; Vice Presidente del “Centro Alti Studi Europei” (Ancona); . Membro dei Comitati scientifici dello “Istituto Studi sulla Difesa” (Roma),. dello “Europa Zentrum” (Tübingen), del Centro Luigi Germani (Roma), dello “Istituto di Studi sull’Europa comunitaria e l’Europa orientale” (ISDEE, Trieste), del “Centro per gli Studi dell’Europa Orientale e dei Balcani” (Bologna) nonché delle Riviste “Proposte e Ricerche” e “Limes” Autore di libri [sul Ministero degli Affari Esteri (Rivista Studi Politici Internazionali, Firenze,1955), sul Venezuela (ed.Valmartina, Firenze, 1973), sulla CSCE (ed. Cedam, Padova, 1977) sulla Germania (ed. Printul, München, 1990)]; coautore di “Manuale della politica estera italiana” (Bari, Laterza, maggio 1998), dell’Annuario della politica estera italiana 1996 (ESI, Napoli, 1998), di “Italien zum Zweiten Republik” (Lang, Amburgo, 1997). Autore di circa 400 saggi ed articoli su temi di relazioni internazionali, di storia delle relazioni internazionali, di politica internazionale, di politica dell’Europa orientale. Onorificenze: Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana; Gran Croce dell’Ordine della Repubblica Federale di Germania altre onorificenze estere.