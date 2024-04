Superbonus, Conte alla Repubblica delle Idee: L’ho gestito per 6 mesi. Si cerca un capro espiatorio

”Io il Superbonus l’ho gestito per 6 mesi, Draghi e Meloni hanno avuto tutto il tempo perché i dati reali li ha tutti Enea. Potevano quantificare da subito l’andamento ma ci hanno detto che non c’era nessun buco nei conti pubblici. Il tema è che a gestirlo sono stati loro”. Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, a la Repubblica delle Idee a Napoli. “Se fossero stati chiari e trasparenti avrebbero fatto conferenze stampa per aggiornarci periodicamente, oggi inventano un capro espiatorio. Non si fa così la politica, bisogna assumersi le responsabilità”, ha concluso Conte.