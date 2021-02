Svezia, Falck Renewables: l’impianto eolico di Brattmyrliden va in rete

L’impianto eolico di Brattmyrliden, in Svezia, è stato energizzato ed è ora collegato alla rete. L’impianto – di proprietà della società Brattmyrliden Vind AB, controllata di Falck Renewables – è composto da 19 turbine Nordex N133 di 199,5 metri di altezza, per una capacità installata totale di 74,1 MW. Le turbine stanno svolgendo la fase finale di testing, prima di raggiungere la piena operatività, prevista per la fine del primo trimestre del 2021. L’impianto eolico – che si trova nei pressi del villaggio di Trehörningsjö, nel comune di Örnsköldsvik, in Svezia – fornirà annualmente energia pulita a circa 52.700 famiglie, contribuendo alle azioni di Falck Renewables per la lotta al cambiamento climatico. Lo scorso 22 luglio, Falck Renewables ha annunciato la firma di un Corporate Power Purchase Agreement Virtuale, della durata di 10 anni, tra Brattmyrliden Vind AB e Ball Corporation, che riguarderà circa il 70% dell’elettricità prodotta dall’impianto.

Come per il vicino impianto eolico di Åliden, già in funzione, Falck Renewables prosegue nella condivisione del valore creato con la comunità locale. Parte dei proventi generati dall’impianto sarà destinata alla creazione di un community benefit scheme per la popolazione di Trehörningsjö. L’associazione locale, che gestirà direttamente il fondo, selezionerà, in modo indipendente, i progetti da finanziare. “Continua a crescere la nostra presenza nel mercato scandinavo. Con il secondo impianto eolico operativo in Svezia, aumenteremo la produzione di energia verde, contribuendo a creare ulteriore valore condiviso con le persone che vivono intorno all’impianto. Questo avverrà grazie al finanziamento del community benefit scheme di Brattmyrliden, in uno spirito di sviluppo inclusivo e sostenibile, che caratterizza tutte le nostre attività”, ha commentato Toni Volpe, Amministratore Delegato di Falck Renewables S.p.A..