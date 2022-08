Svimez, domani a Roma le anticipazioni del Rapporto 2022. Focus su divari di infrastrutture sociali e Pnrr

Si terrà domani, mercoledì 3 agosto, alle 11.45 a Roma, presso la sala stampa della Camera dei deputati, la conferenza stampa di presentazione delle anticipazioni del Rapporto Svimez 2022.

Alla conferenza intervengono il presidente Adriano Giannola e il direttore Luca Bianchi e sarà l’occasione per presentare la fotografia del quadro macroeconomico Nord – Sud, le previsioni 2022 – 2024 su Pil, consumi e investimenti e per delineare gli impatti sui territori degli ultimi più importanti accadimenti: la pandemia, il conflitto in Ucraina, le ricadute della spirale inflazionistica su famiglie e imprese. Un approfondimento è dedicato ai divari di infrastrutture sociali e alle sfide degli enti locali per ridurre i tempi di attuazione del Pnrr.