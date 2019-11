Tecnologia, concorso “Mad For Science”: dalla Campania il 10% delle candidature

Mancano meno di 3 settimane alla scadenza del termine per presentare la propria candidatura alla seconda edizione nazionale del Mad For Science, il concorso promosso da DiaSorin rivolto ai licei scientifici di tutta Italia. Ad oggi si sono già iscritti quasi 100 licei scientifici, provenienti da 17 regioni su 20. Per il 13% le candidature provengono dal Piemonte, a pari merito con la Lombardia, seguiti dal Lazio con l’11%, dalla Campania con il 10% e dal Veneto con l’8%. Piu’ dietro Sicilia, Puglia, Umbria e Emilia Romagna con il 6%, Calabria con il 5%, Toscana e Sardegna con il 4%. Chiudono Marche e Basilicata con il 2%, Abruzzo, Molise e Trentino Alto Adige con l’1%. Il termine per la presentazione delle candidature scade il prossimo 18 novembre. Come noto i Licei in gara concorreranno per aggiudicarsi un premio in denaro da 75 mila euro da investire nell’implementazione del laboratorio di scienze del proprio istituto. Il Bando di Concorso 2019/2020 invita gli studenti dei Licei scientifici a ideare 5 esperienze didattiche di laboratorio coerenti con gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 promossa dall’Onu, e progettarne l’implementazione nel laboratorio scientifico della scuola.