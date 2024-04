Tempo di guardare al futuro: investire nella formazione per il successo delle piccole e medie imprese

di Andrea Ricciardiello, direttore di Time Vision

Le piccole e medie imprese (PMI) rappresentano l’essenza stessa del tessuto economico italiano, incanalando l’innovazione e la creatività in prodotti e servizi che hanno reso il nostro paese rinomato in tutto il mondo. Tuttavia, nonostante la loro importanza, molte PMI si trovano ad affrontare sfide significative nel competere su scala internazionale.

Tra le principali ragioni di questa difficoltà spicca la mancanza di competenze specializzate nel loro personale. È giunto il momento di invertire questa tendenza, di guardare al futuro e di investire nella formazione dei dipendenti come chiave per sbloccare il potenziale inespresso delle nostre imprese. Proprio di questo parla L’incentivo del Lunedi di questa settimana.

I vantaggi della formazione continua per le piccole aziende

In un mondo in costante evoluzione, l’importanza della formazione continua per i dipendenti non può essere sottovalutata. Le competenze richieste per rimanere competitivi sul mercato globale stanno cambiando rapidamente, e le PMI devono essere pronte ad adattarsi. Attraverso programmi di formazione mirati e personalizzati, è possibile fornire ai dipendenti le competenze necessarie per affrontare sfide emergenti, abbracciare nuove tecnologie e innovazioni e, soprattutto, per guidare l’azienda verso nuovi livelli di successo.

Investire nella formazione dei dipendenti non è solo un atto di responsabilità sociale d’impresa, ma anche un investimento strategico per il futuro delle PMI italiane. Le aziende che adottano una cultura della formazione e dello sviluppo continuo del personale sono in grado di attrarre e trattenere i migliori talenti, migliorare l’efficienza operativa, aumentare la produttività e, alla fine, ottenere un vantaggio competitivo duraturo.

La formazione nelle pmi con il nuovo avviso Fondimpresa

Il fondo interprofessionale Fondimpresa ha di recente aperto un avviso, il 2/2024 contributo aggiuntivo, proprio rivolto alle piccole e medie imprese iscritte al fondo, che vogliono avviare progetti di formazione interni, per potenziare e aggiornare le competenze e le conoscenze dei lavoratori.

Le risorse non mancano: Fondimpresa ha stanziato 10 milioni di euro per la realizzazione di Piani formativi aziendali o interaziendali condivisi e rivolti ai lavoratori delle PMI aderenti di dimensioni minori, finalizzati allo sviluppo delle competenze.

È questo solo uno degli strumenti che consentono anche ai piccoli imprenditori di investire nel capitale umano. Time Vision da anni fornisce una consulenza personalizzata per la progettazione e l’implementazione di programmi di formazione su misura, adattati alle esigenze specifiche di ogni azienda.

