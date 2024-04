Tensioni in commissione sull’Autonomia, Pagano caccia Penza (M5S)

Roma, 26 apr. (askanews) – Nuove tensioni in commissione Affari costituzionali della Camera: al momento di una votazione su un emendamento sul ddl sull’autonomia regionale differenziata si è aperta una polemica perché secondo le opposizioni il presidente della commissione Nazario Pagano ha preso tempo nella procedura, chiedendo se ci fossero richieste di intervento, perché preoccupato della possibile difficoltà numerica della maggioranza. Al termine di un alterco, Pagano ha poi espulso il deputato del M5S Pasqualino Penza. “Può procedere anche espellendoci tutti ma è un modo di procedere poco consono ai lavori della commissione”, ha reagito il deputato del Pd Gianni Cuperlo.

“Consiglio al presidente Pagano di soprassedere alla presidenza, perché in questo momento non è la persona di garanzia che abbiamo conosciuto”, ha osservato Filiberto Zaratti di AVS.

“La storia di questa presidenza è la storia di un anno e mezzo, in questi due giorni avete usato parole che possono essere più violente dele mani. Non ho mai mancato di rispetto a nessuno di voi ma le mancanze di rispetto che ho ricevuto in queste ore stanno lasciando il segno”, ha replicato Pagano.